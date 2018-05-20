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Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerleri belli oldu (1) 

24 Haziran'da yapılacak 27

20 Mayıs 2018 17:36

24 Haziran\'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi\'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekimi yapıldı. 

CUMHUR İTTİFAKI 1. MİLLET İTTİFAKI 6. SIRADA
İttifakların ve siyasilerin oy pusulasındaki sıralaması; Cumhur ittifakı 1. HÜDA PAR 2.  Vatan Partisi 3. HDP 4. BTP 5. Millet ittifakı 6. sırada olarak belirlendi. 

CUMHUR İTTİFAKINDA, AK PARTİ 1. MİLLET İTTİFAKINDA, CHP 1. 
İttifak yapan partilerin oy pusulasındaki sıralamasına göre, Cumhur ittifakında, AK Parti 1. MHP 2. Millet ittifakında, CHP 1. SP 2. İYİ Parti 3. sırada yer alacak. 


Görüntü dökümü 
-Kura çekimi 
-YSK Başkanının konuşması 
-Detaylar 


 Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN / ANKARA (DHA) 

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