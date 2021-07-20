Parti liderlerine kitap, film ve müzik önerilerini sorduk; işte gelen listeler

İsmail Ahmet Yeniçeri & Metin Kaan Kurtuluş

Sanat ve siyaset tarih boyunca iç içe olmuştur. Fikret Kızılok, 'Demirbaş' şarkısıyla Türkiye siyasi tarihinin bir dönemini eşsiz bir eleştirel dille anlatmış; Vladimir Vısotskiy, "Kurt Avı"(Охота на волков) şarkısıyla Demir Perde'nin doğusunda kalanların yaşadığı sıkışmışlık hissiyatını avcıların köşeye sıkıştırdığı bir kurt sürüsünü sembol olarak kullanarak emsalsiz bir şekilde aktarmıştır. Tabii bu örnekleri birçok farklı sanat dalından verebiliriz. George Orwell'in "1984"ünden Jack London'ın "Demir Ökçe"sine birçok edebi eser siyaseti ince veya göze sokan mesajlarla inceler; Ferhan Şensoy'un "Pardon!" filmi de Türk ceza sistemini trajikomik bir şekilde ele alır.

Türkiye'de kutuplaşmanın her geçen gün daha fazla alana sıçradığı, siyasetin çok kalın çizgilerle ayrıldığı bugünlerde, bayram için farklı bir şey yapmaya karar verdik. Sanatın iyileştirici gücüne de inanarak, görüş ayrımı yapmadan Türkiye'nin önde gelen partilerinin genel başkanlarından 3 şarkı, 3 film, 3 de kitap önerisi istedik; kabul edenlerin T24 okurları için yolladığı tavsiyeleri bir haberde topladık.

Biz size Nazım Hikmet Ran'ın "Harikulâde bir beşik olacak dünya, siyah, beyaz, sarı bütün çocukları sallayan, mavi atlas döşekli bir beşik" dizeleriyle iyi bir bayram dilerken, genel başkanlardan gelen tavsiyeler de parti adlarına göre alfabetik şekilde sıralanmış şekilde şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu , Cumhuriyet Halk Partisi

Kitap

- Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, Ahmet Akbulut

- Kuvvetler Ayrılığı Olmayınca, Taha Akyol

- Yüzleşme, Adnan Dalgakıran

Film

- 12 Öfkeli Adam / Yönetmen: Sidney Lumet

- Davacı / Yönetmen: Zeki Ökten

- İsyan / Yönetmen: Gillo Pontecorvo

Müzik



- Yemen Bizim Neyimize - Sabahat Akkiraz

- Kum Gibi - Ahmet Kaya

- Affet - Müslüm Gürses

Gültekin Uysal , Demokrat Parti

Kitap

- Barışa Son Veren Barış, David Fromkin

- Yarınki Türkiye, Nurettin Topçu

- Politika, Alain

Film

- Forrest Gump / Yönetmen: Robert Zemeckis

- Babam ve Oğlum / Yönetmen: Çağan Irmak

- Kadın Kokusu / Yönetmen: Martin Brest

Müzik

- Değmen Benim - Cem Adrian

- Hotel California - The Eagles

- Kara Ağaç - Kubat

Pervin Buldan, Halkların Demokratik Partisi

Kitap

- Papazın Kızı, George Orwell

- Her Dağın Gölgesi Denize Düşer, Evrim Alataş

- Veba Geceleri, Orhan Pamuk

Film

- Piyanist / Yönetmen: Roman Polanski

- Der Untergang (Çöküş) / Yönetmen: Oliver Hirschbiegel

- Kapı / Yönetmen: Anno Saul

Müzik

- Giden Kuşlar - Selahattin Demirtaş

- Çi Çeme Çeme - Ruken Yılmaz

- Ben Gönlümü Sana Verdim - Muharrem Aslan

Mithat Sancar , Halkların Demokratik Partisi

Kitap

- Bizi 'Biz' Yapan Hikayeler (Kendimizi Yaratma Üzerine Bir Deneme), William Lowell Randall

- Sait Faik'in bütün öyküleri, özelikle Sinağrit Baba adlı öyküsü

- Momo, Michael Ende

Film

- 1900 Efsanesi (Leggenda del pianista sull'oceano, La) / Yönetmen: Giuseppe Tornatore

- Rashomon / Yönetmen: Akira Kurosava

- Utanç (Skammen) / Yönetmen: Ingmar Bergman

Müzik

- Asfur - Fairuz

- Gel Gizli Gizli - Aşık Mahsuni Şerif

- Nisêbîna Rêngîn - Ciwan Haco

Mustafa Sarıgül , Türkiye Değişim Partisi

Kitap

- Sabahattin Ali Biyografisi, Ali Fuat Karaöz

- Hayvan Çiftliği, George Orwell

- Türklerin Tarihi, İlber Ortaylı

Film

- Cesur Yürek / Yönetmen: Mel Gibson

- Yeşil Yol / Yönetmen: Frank Darabont

- Babam ve Oğlum / Yönetmen: Çağan Irmak

- Selvi Boylum Al Yazmalım / Yönetmen: Atıf Yılmaz

Müzik

- Kara Tren

- Oy Bahçenize Ben Giremedim

- Bekle Buğday Tanesi

Erkan Baş , Türkiye İşçi Partisi

Kitap

- Delibo, Murat Uyurkulak: Son zamanlarda en keyifle okuduğum romanlardan biri Murat Uyurkulak'ın Delibo'su oldu. Bir yandan İzmir'in eskiyen ama unutulmayan kimliğini romana yerleştirmesi, öte yandan günümüzün siyasal ve toplumsal anomalilerini mizahi bir üslupla gösterebilmesi okurda kolayca geçmeyen bir tat bırakıyor.

- Leylim Leylim, Ahmed Arif: Şiirleriyle zaten birkaç kuşağın ezberinde yer tutmuş bu büyük şairimizin aşkına ve acısına bir de Leylim Leylim sayesinde bakma fırsatı sunuyor bu kitap. Ahmed Arif'in Leyla Erbil'e yazdığı satırlarda o büyük aşkı olduğu kadar dönemin siyaset ve yayın dünyasını, baskılarını ve yasaklarını, sürgülüğün prangalarını da görebiliyoruz. Büyük edebiyatçılar sadece eserleriyle değil mektuplarıyla da öğretir, tezini kuvvetlendiren bir eser.

Yazmak Eylemi, Ferit Edgü: Yeni bir kitap olmasa da yıllardır başucumda tuttuğum kitaplardan birisini de önermek isterim. Ferit Edgü'nün Yazmak Eylemi kitabı, hele hele yazıya ilgisi olan herkesin mutlaka elinin altında bulundurması ve sık sık göz atması gereken bir çalışma. Yazının biçimlerini, üsluplarını, sözcük dağarcığının önemini, yazar ile okur arasındaki farklı ilişki türlerini ve tüm bunları ustaca kullanmanın yazara kazandıracağı yetkinliği örnekleyen, adeta ders niteliğindeki bir kitap. Yazıya emek harcamak isteyenlerin gözünden kaçmaması şart!

Film

- Zübük / Yönetmen: Kartal Tibet - Aziz Nesin'in ölümsüz romanını okumak öncelikli olsa da Atıf Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı, Kartal Tibet tarafından yönetilen Zübük de mutlaka izlenmesi gereken bir film. Ülkemizde halkın duygu ve değerlerini istismar ederek siyaset yapmanın çirkinliğini ve bu yolu kullanan siyasetçilerin yükselişini konu alan film bence günümüzü de yansıtıyor. Zübükler her yerde!

- Yol / Yönetmen: Yılmaz Güney - Sadece ülke sinemamızın değil dünya sinemasının da kalburüstü eserlerinden biri olan Yol'u anlatmaya gerek yoktur herhalde...

- Bir Zamanlar Anadolu'da / Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan - Son dönemin çok başarılı filmleri arasında herhalde ilk sırayı hala Bir Zamanlar Anadolu'da tutuyordur. Ülkemiz taşrasının içine itildiği yoksulluk ve yoksunluğun insan ruhunda yarattığı tahribatı ve bunların büyüyerek siyasal ve toplumsal ölçeğe genişlemesini bu denli duru ve çarpıcı biçimde anlatabilmek her daim takdir edilmesi gereken bir başarı.

Müzik

- Son yıllarda hem sesi hem üslubu hem de müzikal inceliği ile dinlemekten en çok keyif aldığım isimlerden biri Deniz Tekin'i özellikle uzun yolculuklarda öneriyorum.

- Yine aynı kuşaktan Anıl Bayraktar'ın ilk teklisini de severek ve beğenerek dinlediğimi eklemek isterim. Yeni kuşak müzisyenlerimiz arasında yerini koruyacağına inandığım Anıl Bayraktar'ın "Hikayem Çok" adlı parçası bu sıralar en çok dinlediklerim arasında.

- Son olarak da Ömer Hayyam'ın sözlerinden Fazıl Say tarafından bestelenip Serenad Bağcan'dan dinleme şansı bulduğumuz "Akılla Bir Konuşmam Oldu" isimli eseri önermek isterim.

Kemal Okuyan , Türkiye Komünist Partisi

Kitap

- Çocuk Buğu Bir de Biz, Asaf Güven Aksel

- Kadınlar da Vardır, Erendiz Atasü

- Paris Düşerken, İlya Ehrenburg

Film

- Nasipse Adayız / Yönetmen: Ercan Kesal

- Kelebekler / Yönetmen: Tolga Karaçelik

- Tılsımım Koru Beni / Yönetmen: Roman Balayan

Müzik

- İlk Şarkılar - Fazıl Say

- Devrim Şarkıları - Gülcan Altan

- 5. Senfoni - Prokofiev

Doğu Perinçek , Vatan Partisi

Kitap

- Kemalist Devrim'in Tarihsel ve Sınıfsal Karakteri, Doğu Perinçek

- Doğu Tabletleri, Hüseyin Haydar

- Kafkasya'da Türk-Sovyet Asker İşbirliği, Mehmet Perinçek

Film

- Sakindi Oranın Şafakları, Yönetmen: Stanislav Rostotskiy

- Kızıl Darı Tarlaları, Yönetmen: Yimou Zhang

- Şeytan Adasının Kralı (King of Devil's Island), Yönetmen: Marius Holst

Müzik

- Leyla ile Mecnun Operası - Niyazi Bekof

- Avşar Beyleri - Talip Özkan

- Köçekçe - Cemal Reşit Rey

Yazarların notu: Haberimiz için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşma çabalarımız sonuçsuz kaldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ekibi geri dönüş yapılamayacağını bildirirken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ekiplerinden de olumsuz yanıt aldık. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ekipleri yoğunluktan dolayı geri dönüş yapamadıklarını bildirirken, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan da yanıt alamadık.