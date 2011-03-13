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Politika

'Parti kapatma' davaları tarih oluyor

AYM’nin DEHAP kararıyla parti kapatma davaları ‘fiilen’ tarihe karışacak.

13 Mart 2011 02:00

T24 - Anayasa Mahkemesi, daha önce kendini fesheden parti hakkında açılan kapatma davasına devam edileceği yönündeki Siyasi Partiler hükmünü iptal kararı doğrultusunda DEHAP hakkında açılan davanın düşmesine karar verdi. AYM’nin bu kararıyla parti kapatma davaları ‘fiilen’ tarihe karışacak.

Karara göre, bundan sonra hakkında kapatma davası açılan parti kendini feshederek kapatmanın olası sonuçlarından kurtulacak. Kendini fesheden parti, mallarının Hazine’ye devredilmesi, üyelerine siyaset yasağı verilmesi ve partiyi başka adla kurma yasağından kurtulacak.


DEHAP davası 8 yılda bitti

AYM, 2003 yılında dönemin Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu tarafından DEHAP (Demokratik Halk Partisi) hakkında açılan kapatma davasını 8 yıl sonra sonuçlandırdı.

Vatan gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberine göre; Yüksek Mahkeme, daha önce bu davayı görüşmeye başlamış, ancak Siyasi Partiler Kanunu’nun 108. maddesindeki “Bir siyasi partinin kapatılması için dava açıldıktan sonra o partinin yetkili organı tarafından verilen kapatma kararı, Anayasa Mahkemesi’nde açılmış bulunan kapatma davasının yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara hükmedilmesine engel değildir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine karar vermişti. AYM, bu karar doğrultusunda DEHAP davasında da oybirliği ile düşme kararı verdi. AYM’nin gerekçeli kararı da dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.



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