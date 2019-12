'Parti gençleşecek, tüzük demokratikleşecek'

T24



Kılıçdaroğlu, Hürriyet’in Ankara Temsilcisi Metehan Demir, Temsilci Yardımcısı Uğur Ergan ve CHP Muhabiri Okan Konuralp’e yol haritasının detaylarını şöyle anlattı:Sayın Deniz Baykal’dan her konuda yararlanmaya devam edeceğiz. Kendisinin siyasetteki duruşu, kişiliği, birikimi bize yol gösterecek. Sıkıştığım zaman mutlaka Deniz Bey’i arayıp danışacağım. Hatta referandum ve seçim meydanlarına birlikte ineriz. Kendisinin özel olarak bir onursal genel başkanlık payesine ihtiyacı yok. Deniz Bey’e her zaman genel başkanımız olarak saygı duyacağız.Ailem bu süreçte çok mutlu değil açıkçası. Eşim Selvi Hanım’a kalsa hiç bu işe bulaşmamalıydım. Siyaseti evin içine sokmamaya özen gösteriyorduk. Kızlarım aradı, oğlum da normal yaşamını değiştirmeyi doğru bulmayarak, daha önce planladığı gibi rock grubuyla Ankara dışına çıkmayı tercih etti. Ancak her şeye rağmen aldığım kararda arkamda olduklarını vurguladılar. Ailemden aldığım desteğe özellikle teşekkür ediyorum.Akrabalarımın, partililerimizin, partili olmayıp ne yapacağımı merak eden binlerce kişinin özellikle pazar günü artan baskısı ve yaptığım diğer temaslar bu kararı almama neden oldu. Bu noktada Sayın Önder Sav’ın desteği beni fazlasıyla sevindirdi. Pazar akşamı Önder Bey’le son kez görüşerek kesin kararımı verdim. Yürüyüşe başladım.Adaylık sürecinde hiçbir pazarlığın içinde olmadım. Adaylığımı il başkanlarının öncesinde açıklamam, onlara genel başkan adaylığı konusunda bir alternatif sunmak amacını taşıyordu. Adaylığımı açıklayınca rahatladım. Nesrin Baytok’un istifasıyla ilgili bir durum yok. Partimizin milletvekilidir ve böyle kalmaya da devam edecektir umarım.Ankara’da geçirilecek günler azalacak. Anadolu’nun her bölgesini gezeceğiz. CHP’nin neden halkın partisi olması gerektiğini anlatacağız. Kadın ve gençlik kollarını daha aktif çalışacak şekilde revize edeceğiz. Tüm Türkiye’ye yayılmış, bölgesel dengesizliği ortadan kaldırmayı amaçlayan, işsizliği yenmeyi öncelikli hedef gören bir CHP olacağız. Parti gençleşecek, tüzük demokratikleşecek. Seçim sürecine projelerimizle gireceğiz; üreten bir Türkiye yaratacağız. Kurultayın ardından CHP’yi seçim atmosferine sokacağız. AKP hükümetine, bakanlıklarına yönelik özel çalışma grupları oluşturacağız. Yolsuzluklara karşı mücadelemiz sürecek.Sayın Başbakan’a yönelik hayal kırıklığım, Sayın Baykal’la ilgili son açıklamalarından sonra daha da derinleşti. Hiçbir başbakan, özel hayattan medet uman bir pozisyona girmemeli. Çünkü bunlar başbakanları küçültür. Sanayicilerimiz, işadamlarımız 21. yüzyılın kamu görevlileridir. Üretiyorlar, istihdam yaratıyorlar. Kendi iç dinamikleriyle gelişecek ekonomik yapı içinde işadamlarımızın, sanayicilerimizin önündeki engelleri kaldıracağız. Bu noktada iktidarın ihracat bağlamında geliştirdiği yurtdışı ilişkileri ve bağlantıları doğru buluyorum.Dış politikamızın AB perspektifli yaklaşımlarını sürdüreceğiz. Ancak, Rusya-Hindistan-Çin ekseninde gelişen yeni bölgesel örgütlenmeyi gözardı etmemek gerekir. AB ideallerinden ayrılmadan, çevremizdeki diğer gelişmeleri de yakından izlemeliyiz.İnançlarımızı, siyasete kesinlikle karıştırmamalıyız. İnsanları inançlarıyla değil, sorunları ve sorumluluklarıyla değerlendirmeliyiz. Biz de bu doğrultuda siyaset yapacağız. İnançlarımızı siyasetin kulvarına sokmadan, ülkemizin en temel, en önemli problemlerini vakit geçirmeden çözmeliyiz.Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri Kürt sorunu. Tercihimiz sorunu, toplumun tüm duyarlı kesimleriyle birlikte ortak projeler geliştirerek çözmek. Her siyasi partinin görüşleri bu noktada önemlidir. Ancak şahsen BDP’nin bölge partisi olmaktan hızla çıkıp Türkiye partisine dönüşmesini isterim.Kılıçdaroğlu daha sonra Meclis’te soruları yanıtlarken şunları söyledi: “CHP’nin bölüneceğine inanmıyorum. Farklı düşünceler olabilir ama bu bölünme sürecini getirmez. MYK’nın açıklamasını doğal ve saygıyla karşılamak lazım. Bu işin mihenk taşı kurultay. Olay kurultayda çözülecek. Kimsenin aday olmasının önünde engel yok. Sayın Baykal da aday olabilir.”Kılıçdaroğlu, Baykal’a yaptığı ziyaretin sembol görüntüsü olan fotoğrafın hikâyesini şöyle anlattı: “Böyle bir fotoğrafı Sayın Baykal istedi. Baykal, ‘Kemal, fotomuhabiri arkadaşlara bir el sallayalım da bizi böyle görüntülesinler’ dedi. Bunun üzerine o pozu verdik.”