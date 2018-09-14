'Parsel parsel tahsis': ODTÜ arazisi 49 yıllığına KYK'ya devredildi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü içerisinde yer alan 40 dönüm arazi, yurt yapımı için 49 yıllığına Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) tahsis edildi. ODTÜ Rektörlüğü ile KYK arasında imzalanan protokolün "masumane" olmadığını söyleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "ODTÜ arazisi parsel parsel tahsis edilmeye başlanmıştır" dedi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre ODTÜ rektörlüğü ile KYK arasında imzalanan protokole mahkeme kararıyla ulaşabilen Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ arazisi içerisinde yurt yapılacak 40 dönüm alanın henüz belli olmadığını belirterek süreci yargıya taşıdığını duyurdu.

KYK’nın denetim kriterlerine göre öğrenci alınacak

ODTÜ kampüsü içerisinde KYK’ya ait öğrencilerin barındığı yurt bulunmuyor. ODTÜ Rektörlüğü tarafından idare edilen yurtların yanı sıra imzalanan yeni protokolle KYK’ya ait bir yurt binası yapımına başlanacak. Nereye yapılacağı henüz belli olmayan 40 dönüm araziyi kaplayacak yurt, “KYK denetim kriterlerine göre” öğrenci alımı yapacak ve ODTÜ Rektörlüğü’nün 49 yıl boyunca herhangi bir söz hakkı olmayacak.

Candan, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Oya Gölemen, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Karakoç, Çiğdemim Derneği Başkanı Fethi Atasoy, Koruma ve Restorasyoncular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fuat Tek ile ODTÜ’lü öğrencilerin katılımıyla Mimarlar Odası’nda gerçekleşen toplantıda sürecin ‘kamudan gizlenerek sürdürüldüğü’ belirtildi. ODTÜ içerisinde yurt ihtiyacı olup olmadığının rektörlük tarafından açıklanmasını talep eden heyet, bölgedeki ağaçların durumunun ne olacağına dair de bilgi talep etti.

"Parsel parsel tahsis edilmeye başlanmıştır"

ODTÜ arazisi dışında, “Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tanınan ve koruma kurulu kararı olan Cebeci İnönü Stadyumu’nun da yurt yapımı için yıkılacağını hatırlatan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Söz konusu yurt masumane bir ihtiyacın karşılanması olarak ifade edilemez. ODTÜ arazisinin protokollerle tahsis ediliyor olması çok büyük sıkıntıdır” diye konuştu.

“ODTÜ rektörlüğü başka kimlerle protokoller için görüşüyor? ODTÜ arazisi parsel parsel tahsis edilmeye başlanmıştır” diyen Candan sözlerini şöyle sürdürdü, “49 yıllığına bir araziyi başka kuruma vermek ne demek? Bunun tüm detaylarıyla açıklanması gerekiyor. Tamamının özel orman olduğunu düşündüğünüzde rektörün böyle bir protokol imzalamaya gerçekten yetkisi var mıdır? Orman Genel Müdürlüğü buna ne demektedir? Bu proje gerçekten ihtiyaç üzerinden mi şekillenmiştir? ODTÜ aynı zamanda uluslararası düzeyde de sıralamalara girmiş bir üniversitedir. Barınma sorunu varsa bir ağacını tahsis etmeden bunu hayata geçirecek potansiyeli vardır. KYK’nın ideolojisini masum yurt projeleri adı altında uygulayarak gençlerimizi ve geleceğimizi çalmaya çalışıyorlar. Karşı karşıya kaldığımız durum tek başına bir yurt sorunu değildir.”