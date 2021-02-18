Parodi video çeken YouTuber 'Porçay'a, 'uyuşturucuya özendirmek'ten 4 yıl 2 ay hapis cezası!

T24 Haber Merkezi

YouTube'da çektiği parodi videolarıyla bilinen 'Porçay' kullanıcı adlı sosyal medya fenomeni Ö. A.'ya 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek' suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Porçay'ın çektiği 'Ot İçiyorum' başlıklı parodi video nedeniyle 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Mahkeme, Ö. A.'nın 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek' gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapsine hükmederken, T24'e konuşan Porçay kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

"Uyuşturucuya teşvik etmek bir kenara, kullanmam bile"

Sürecin 2018'de başladığını belirten Porçay, şarkısının ve klibinin parodi olduğunu vurgularken, şu ifadeleri kullandı:

"Olayın gerçekliğini kavramakta zorluk çekiyorum. Uyuşturucuya teşvik etmek bir kenara, kullanmam bile. Elimden geldiğince şarkımın parodi olduğunu belli etmeye çalıştım. Bu şarkıyı, dinleyen herhangi bir insanın ciddiye almasının imkanı yok. Aksine klipte uyuşturucu yüzünden hayatı mahvolan bir insanı canlandırdığımı, izleyen herkes kolayca fark edebilir. Bu durumdayken bunları yaşamak beni son derece üzdü ve yıprattı."

Öte yandan, sosyal medyada #freeporçay etiketiyle Porçay'a binlerce destek mesajı geldi.

Avukat Ali Gül: Türkiye standartları için bile çok fantastik

T24'e konuşan Porçay'ın avukatı Ali Gül, "Eleştirdiği videodan özendirdiği sonucunun çıkması Türkiye standartları için bile çok fantastik" derken, istinafta sonucun değişmesini umduklarını belirtti.

Ezhel'in Porçay'ın eleştirdiği şarkıdan dolayı aynı suçlamayla açılan davada beraat ettiğini söyleyen Gül, kararda şarkıların 'sanat eseri' olduğu ve suç işleme kastının bulunmadığı vurgusunun yapıldığını belirtti.

Porçay'a ise hiciv olan, uyuşturucu kültürünü tiye alan bir videodan dolayı hapis cezası verildiğine dikkat çeken Gül, "Hâkim konuya hakim değildi, kararından pişman oldu, hepimiz gördük. 'İstinafta bozulur zaten, kesin doğru diye bir şey yok, istinaf dosyasına şunları da ekleyin' dedi. Sen hâkimsin, bir şüphen varsa kararı verme, dön de ki 'değiştiriyorum'. Rahatsız edici bir duruşmaydı" dedi.

"2,5 sene oldu, şakanın şaka olduğunu anlatmaya çalışıyoruz"

"2,5 sene oldu, şakanın şaka olduğunu anlatmaya çalışıyoruz" ifadesini kullanan Gül, hâkime şarkıcı Ezhel'i anlatmaya çalıştıklarını söyledi:

"'Ezhel'le dalga geçiyor' diyoruz, 'tanımam ki' diyor, 'bizim zamanımızda bunlar yoktu' diyor. 'Cem Karaca, Barış Manço'lar vardı' diyor. Hürriyet gazetesinden haber çıkarıp gösterdik."

"Özendirenleri eleştiriyordu, hayatında hiç uyuşturucu kullanmamış"

"Bir insan şarkılardaki uyuşturucu kullanımıyla dalga geçtiği için uyuşturucu kullanımını özendirmekten hapis cezası alabilir mi?" diyerek karara tepkisini gösteren Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Rezalet, sanık olmak da avukat olmak da… İlk kez bu kadar çaresiz hissettiğim bir dava. İnsanın asabı bozuluyor, gencecik bir insan. Özendirenleri eleştiriyordu. Hayatında hiç uyuşturucu kullanmamış. Korkutucu, can sıkıcı."

"Olayın gerçekliğini hâlâ idrak edebilmiş değilim"

Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Porçay, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yaptığım Ezhel parodisi yüzünden bugün hakim hakkımda 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi. Olayın gerçekliğini hâlâ idrak edebilmiş değilim bu yüzden üzerinde konuşmam doğru olmaz, yakında geçirdiğim süreci bir videoda anlatacağım."