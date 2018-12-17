T24 LogoT24 Logo
Gündem

Parmakta sıkışan yüzük AFAD ekibinin yardımıyla çıkarıldı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de 19 yaşındaki M

17 Aralık 2018 15:24

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de 19 yaşındaki M.Y.\'nin şişen parmağındaki yüzük, AFAD ekibi tarafından kesildikten sonra sağlık görevlilerince çıkarıldı.
M.Y. isimli genç kadın, şişen parmağındaki altın yüzüğü çıkaramayınca sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne gitti. Ancak yüzük burada da çıkarılamadı. Bunun üzerine AFAD\'tan yardım istendi. Hastaneye gelen AFAD ekibi, parmakta sıkışan yüzüğü, kesti. Bu sayede hareket ettirilebilen yüzük, sağlık görevlileri tarafından krem sürüldükten sonra çıkarıldı. Parmağındaki yüzükten kurtulan genç kadın, AFAD ve sağlık ekibine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAAFADMehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisi AncakBununHastaneyeBuParmağındakiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24