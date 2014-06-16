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Spor

Parmaklıklar ardındaki futbol endüstrisi

Dünya Kupası’nın düzenlendiği Brezilya’da Futbol endüstrisinin görünmeyen yüzü; futbol topu üreten mahkûmlar

16 Haziran 2014 20:04

Brezilya’da düzenlenen FIFA 2014 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Brezilya, futbolun adeta bir endüstri olduğu ender ülkelerden biri ve bu endüstrinin görünmeyen kısmı, ülkedeki hapishanelerde futbol topu üreten mahkûmlar.

New York Times’ta çıkan bir haberde bu fabrikalarda çalışan mahkûmlara bir söyleşi gerçekleştirildi. Jere Longman’ın gerçekleştirdiği söyleşide mahkunmlardan uyuşturucu ticareti suçundan hüküm giyen Hugo Alves, “futbol toplarını üretmekten ziyade onunla oynamayı tercih ederim” diyor.

31 yaşındaki Alves, yüksek güvenlikli hapishanede futbol üreten 80 mahkûmdan sadece bir tanesi. Hapisanenin içerisinde bulunan fabrika 2011 yılında kuruldu ve günde 400 futbol topu yapma kapasitesine sahip.

FIFA 2014 kapsamında kullanılan futbol topları Pakistan’da üretiliyor ve bu mahkûmların ürettiği toplar turnuva kapsamında kullanılmıyor

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