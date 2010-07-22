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Yaşam

Parmaklarınız kişiliğinizi ele veriyor

El parmaklarınızın kişiliğiniz hakkında bir çok gerçeği ortaya çıkarttığını biliyor musunuz?

22 Temmuz 2010 03:00

T24- El parmaklarınızın kişiliğiniz hakkında bir çok gerçeği ortaya çıkarttığını biliyor musunuz?İngiltere’de piyasaya çıkan 'The Finger Book' (Parmak Kitabı) adlı kitapta, birçok özelliğimizin parmak yapısına ve parmak uzunluğuna bağlı olduğu ifade ediliyor. İşte kitapta yer alan ifadelerden bazıları...

Yüzük parmağı, işaret parmağından uzun olan bir insan;

- Hassas ve dışa dönük biridir.

- Risk almaktan korkmaz

 Normal bir insana göre daha agresif olur.

- Müzisyenlik kabiliyetine sahip olur.

- Genelde solak olur.

- Futbol, Basketbol ve uzun koşu gibi spor dallarında başarılı olur.

- Hiperaktif ve anti sosyal olma ihtimali yüksek olur.

Yüzük parmağı, işaret parmağından kısa olan bir insan;

- Genelde bayanlarda görülür.

- İdari işler, ev dekorasyonu ve sağlık hizmetlerinde başarılı olur.

- Duygusal ve içine kapanık olur, korkuları ve kaygıları olur.

- Şizofren olma olasılığı yüksektir.

- Konuşarak etkileme kabiliyeti yüksek seviyededir.

Yüzük parmağı, işaret parmağından eşit olan bir insan;

- Başına buyruklardır.

- İnanmadıkları hiçbirşeyi söylemezler.

- Öfkelerini kendi içlerinde yaşarlar.

- Çok çabuk sıkılırlar.

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