-Parmakları kopan işçi üç hastane dolaştı ADANA (A.A) - 13.08.2011 - Adana'da, meydana gelen iş kazasında bir işçinin dört parmağı koptu. Yaralı işçi, ambulans yerine özel araçla götürüldüğü ve hangi hastanede mikrocerrahi uzmanı bulunduğu bilinmediği için üç hastane dolaşmak zorunda kaldı. Dün meydana gelen olayda, Doğu Sanayi Sitesi'ndeki bir ısı yalıtım sistemleri imalathanesinde çalışan Yunus Cagımnı'nın (34) bir anlık dikkatsizliği sonucu sol eli pres makinesine sıkışınca dört parmağı koptu. Cagımnı'nın kopan parmaklarını buz dolu bir plastik şişeye koyan arkadaşları, yaralıyı özel bir araçla Adana Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cagımnı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi. Bu hastanede de o gün mikrocerrahi uzmanının bulunmaması nedeniyle müdahale edilememesi üzerine Cagımnı aynı araçla Özel Yüreğir Başkent Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. Hemen ameliyata alınan Cagımnı'nın kopan 4 parmağı yerine dikildi. Bu arada, olayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Aytekin Kemik, bu tür vakalarda 112 Acil Servis'in mutlaka aranması ve ambulansın beklenmesi gerektiğini söyledi. Kemik, şöyle devam etti: ''Ambulans çağrılsaydı hasta bu kadar dolaşmazdı. 112 Acil'deki görevlilerimiz hangi hastanede mikrocerrahi uzmanı çalıştığını bildiği için gecikme yaşanmazdı. Özel araçla götürülen hastalar, uzmanların izinde ya da tatilde olup olmadığını bilmediği için hastane hastane dolaşıyor. Bu tür kazalarda mutlaka 112 Acil ile irtibata geçilmeli.''