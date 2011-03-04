-PARMAKLARI KARNINDA 3 HAFTA YAŞAYACAK SİİRT (A.A) - 04.03.2011 - Siirt'te iş kazası sonucu parmak uçları kopan işçinin parmakları karnına dikildi. Geçirdiği iş kazası sonucu sağ elinin 2 parmak ucu kopan Serdar Yunus (32) Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde ameliyat edildi. Ameliyatta Yunus'un parmakları karnına dikildi. Yapılan ameliyat hakkında bilgi veren Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Elif Yılmaz, kopan parmak uçlarının 3 hafta içinde tamamlanmış olacağını belirterek, ''Kopan parmak uçlarını hastanın karnına diktik. 2 ya da 3 hafta sonra bu parmakları ayıracağız. Ayırdığımız zaman da eksik olan bölümler karın dokusundan tamamlanmış olacak. İlk aşamasını tamamladığımız bu ameliyatta bir sorun yok. Parmaklarda kan dolaşımı var. 2, 3 hafta sonra parmakları karından ayıracağız'' dedi. Başhekim Uzm. Dr. Adem Bozkurt ise söz konusu ameliyatın başarılı bir şekilde yapıldığını söyledi. Hasta Serdar Yunus da parmakları karnına yapışık bir şekilde yaklaşık 3 hafta yaşamanın ilginç olacağını belirterek, parmaklarına kavuşacağı günleri sabırsızlıkla beklediğini belirtti.