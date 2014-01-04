Parmaklar suda neden buruşur?

Uzun süre suyun içinde kalan parmakların ıslak nesneleri daha iyi kavrayabilmesi için buruştuğu öne sürüldü.

Milliyet gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, uzun süre suda kalan parmakların, derinin sünger gibi suyu çekmesinden ve tahrip olmasından kaynaklandığı düşünülürdü. Ancak İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırması buruşmuş parmakların ıslak durumlarda daha iyi kavrama sağladığını gösterdi.

Araştırmacılardan Tom Smulders, bunun, ''Araçların daha iyi yol tutmasını sağlayan lastiklerdeki tırtıklara benzediğini'' vurguladı.

İngiliz ''Biology Letters'' dergisinde yayımlanan araştırmada gönüllülerden önce elleri kuru olarak farklı boyutlardaki misketleri tutmaları istendi. Daha sonra bilim adamları gönüllülere bu işlemi ellerini 30 dakika sıcak suda beklettikten sonra yaptırdı. Katılımcıların parmakları buruşmuşken ıslak misketleri daha çabuk yakaladıkları görüldü.