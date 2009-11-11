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Dünya

Parmak koparan puset Türkiye'de

İngiliz puset üreticisi MacLaren, bebeklerin parmaklarının kopmasına yol açabilen, ABD’de satılan 1 milyon puseti toplatıyor.

11 Kasım 2009 02:00

ABD Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu’nun açıklamasında, Çin’de üretilen “Volo, Triumph, Quest Sport, Quest Mod, Techno XT, TechnoXLR, Twin Triumph, Twin Techno ve Easy Traveller” modellerinin piyasadan toplatılacağı belirtildi.

Pusetin katlanma sisteminin çocukların parmaklarını koparma riski oluşturduğu belirtildi.

MacLaren 12 vakada çocukların parmak uçlarının koptuğunu açıkladı. Markanın Türkiye’deki ithalatçısı olan Vipbebek şirketinin yetkilisi ise uygulamanın sadece ABD’de geçerli olduğunu belirterek, “Bu risk her marka için var.

Türkiye’de böyle bir olay yaşanmadı, tüketicilerden şikâyet gelmedi” dedi. MacLaren’in pusetlerin makas sistemine plastik güvenlik parçası takacağı öğrenildi. Vipbebek yetkilisi, bu konuda “Bize bilgi ve talep gelmedi” dedi.

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