Parmak izi yerine nefes izi

İsviçre'de yapılan araştırma, nefesteki maddelerin kişiye özel olduğu ve "nefes izi"nin de parmak izi gibi kullanılabileceğini ortaya koydu. Araştırma sonucuna göre nefes, idrar ve kan tahlilleri gibi tanı koymada da kullanılabilecek.

Araştırma ekibinin Başkanı Renato Zenobi, "Nefesin şimdiye kadar tanı koymada neden kullanılmadığını anlamıyorum. Geleneksel Çin tıbbında, nabzınıza, dilinize ve nefesinizin kokusuna bakarlar. Kanseri büyük bir başarı oranıyla koklayabilen köpekler var. Ama köpekler size nefesinizde hangi maddelerin olduğunu söyleyemez" şeklinde konuştu.

Daha önce yapılan çalışmalarda, akciğer enfeksiyonlarına yol açan bakterilerin türü, hatta mide kanserinin bile nefesten anlaşılabileceği belirlenmişti. Ancak nefesteki maddelerin kişiye has olup olmadığı, gerçek ve her defasında tekrarlanan bir 'nefes izi' olup olmadığı bilinmiyordu.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Prof. Zenobi, "Zamanla değişmeyen temel bir işaret olmalı. Eğer bu gün içinde ya da kahve ya da sigara içtikten sonra değişiyorsa, hiçbir değeri olmaz" dedi.

Araştırma ekibi, 9 iş günü boyunca 11 gönüllüden 4 farklı zamanda nefes örneği aldı. Daha sonra bu örnekler, nefesteki kimyasal bileşenlerin kütlelerini ölçen spektrometre adlı bir cihaza konuldu. Bu kütlelerden su buharı ve karbondioksit gibi bazılarının tüm deneklerde aynı olduğu görülürken, bazılarının kişiye özel olduğu ve deney sürecince değişmediği tespit edildi.