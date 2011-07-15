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Kültür-Sanat

Parmak ısırtan 800 sanat eseri teşhirde

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin kapılarını resmen açtı.

15 Temmuz 2011 03:00

HÜLYA KARABAĞLI


T24/ ANKARA


Kültür ve Turizm Bakanlığı, kapısından tavanına kadar bakım ve onarım ve restorasyondan geçirerek yeniden yapılandırdığı Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin kapılarını resmen açtı. Dünyaca ünlü sanatçıların resim ve heykellerinin olduğu 800 adet eser teşhire konuldu.  

Koleksiyonundan çok sayıda fire veren müze de, depo sistemleri yenilendi. Bazı kapılar birkaç kişinin biraraya geldiği parmak izi ile açılacak. Daha büyük daha önemli mekanlar için en az altı kişinin imza atması zorunlu.





Günay: Hatırlı kişilere armağan


Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay,  T24’e, eserlerin nasıl kaybolduklarına ilişkin “Güvenlik konuları yeterli olmadığı için alınıp götürülmüş.  Bir kısmı çıktı bir kısmı kayboldu. Bakanlığın kötü yönetim döneminde çeşitli kurumlara verilmiş, hatırlı kişilere armağan edilmiş” dedi.


MİT ve Başbakanlık tabloları verdi


Müze depolarından çok sayıda kurumlara verilen eserlerin geri dönüp dönmediği konusunda Günay, “Dağılmış olanların önemli bir kısmını toplamaya çalıştık. Başbakanlıktan, Milli İstihbarattan, bakanlıklardan, en son TUİK bize, eski İstatistik Kurumu bize kendi isteği ile 35 çok değerli tabloyu armağan etti” .


Birkaç yüz tabloyu geri kaldık


“Burada birkaç yüz tabloyu geri almış olduk”  diyen  Günay,  koleksiyonda bulunan bütün eserlerin digital ortamda kayıt altına alındığına dikkat çekti.


Sanatçı adlarına salon


Eşref Üren, Malik Aksel,  Fikret Mualla,  Arif kaptan, Osman Hamdi Bey,  Refik Epikman, İbrahim Çallı ve müzenin mimarı Arif Hikmet Koyunoğlu adına özel sergi salonları açıldı. Teşhir alanlarında yapılan iyileştirme eserlerin daha çok sergilenmesine olanak yarattı. 4  adet resmi sergilenen Fikret Mualla’nın 30’dan fazla eseri teşhire konuldu. Kullanılmayan depolar açıldı. Elden geçirilen eserler yine zengin koleksiyon içine yerleştirildi. 


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