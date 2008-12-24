Parmak emme alışkanlığı nasıl önlenir?

Parmak emmenin, çocuğun yaşamının ilk aylarından itibaren görülebilen bir davranış olduğunu belirten Amerikan Hastanesi Pediatri Bölümü'nden Pedagog Güzide Soyak "Çocuğun kendini rahatlatmaya yönelik yaptığı bu davranış zaman içerisinde annenin olmadığı ve sıkıntı hissettiği her durumda karşımıza çıkabilir" uyarısını yaptı.



Bebeklerin her ağlamasını ve rahatsızlık hissettikleri durumları emzirerek geçirmeye çalışmak zaman içerisinde kurulan bağın bağımlılığa dönüşmesine yol açabileceğini vurgulayan Soyak Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, "Oysa ilişki kurmanın ve bebeği rahatlatmanın birçok şekli vardır. Annenin memesinin yerini tutan parmağı emmekten vazgeçmek, ilerleyen dönemlerde pek de kolay olmamaktadır. Bebekle kurulan ilişkinin duygusal kalitesi, ihtiyaçlarının doğru anlaşılması ve zamanında karşılanması bu ilişkiyi güçlendirecektir" dedi.



Küçümseyip, utandırmayın



Pedagog Güzide Soyak parmak emme davranışı üzerine şunları söyledi:



Parmak emmeyi küçümsemek, utandırmak çözüm yöntemi olarak kullanılmamalı. Olumlu davranışlarına odaklanmak, sözlü övgüler ve teşvik edici minik ödüller kullanılmalıdır.



Uykuya geçişte ‘geçiş nesnesi’ dediğimiz oyuncak gibi benimseyebileceği objeleri yatağına koymak onu rahatlatacaktır.



Parmak emmeyi küçümsemek, utandırmak çözüm yöntemi olarak kullanılmamalı.



Sağlığı ve gelişimi ile ilgili kaygılar iyi ifadelerle anlatılmalı.



Bu anne ve çocuk arasında kazanılan savaşa dönüştürülmemelidir.



Olumlu davranışlarına odaklanmak, sözlü övgüler ve teşvik edici minik ödüller kullanılmalıdır.



Aile ilişkileri önemli



Pedagog Soyak “parmak emmenin stres yaratan durumlarda, çocuğun duygularını ifade edemediği anlarda ve yetişkinlerinden gerekli ilgi ve değeri görmediği zaman iç gerginliğini ifade etmek için yarattığı bir duruma dönüşebilir” dedi. Soyak şöyle devam etti:



“Yoğun yaşandığını düşündüğünüz bu davranışları çözmeye çalışmadan önce aile sisteminizin işleyişine çocuğunuzla kurduğunuz ilişkideki karşılıklı duygu alışverişinize ve bütün bu davranışları etkileyebilecek başka faktörlerin olup olmadığına dikkatle bakın. Sıklıkla tekrar eden ve çocuğun sosyal uyumunu bozan davranışlarda ise bir uzmana başvurulması gerekir.”

