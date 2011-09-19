'Parmak çocuk' hayata tutundu

T24 - Açlık ve kıtlığın yaşandığı Somali'de 1 aylık olmasına rağmen sadece 1,5 kilo ağırlığında olan Muhammed bebek, Türk doktorların yoğun uğraşları sonucu hayata tutundu.





Açlık ve kuraklığın yaşandığı Somali'de Türkiye'den gelen sağlık ekipleri halkın umudu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca Mogadişu'da kurulan çadır hastane, halka şifa dağıtıyor.



Günde yüzlerce Somaliliye dost eli uzatılan hastanede birçok sağlık mucizesine de imza atılıyor. Bu mucizelerden birinin kahramanlığını 1 aylık olmasına rağmen yeni doğan bir bebekten bile daha küçük olan, hastane çalışanlarının ''parmak çocuk'' diye adlandırdıkları 1,5 kilogram ağırlığındaki Fortu Muhammed Hussein yapıyor.



Parmak çocuğun hayata tutunmasını sağlayan Sağlık Bakanlığının Mogadişu Çadır Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Oya Kokulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fortu Muhammed'in kendilerine 5 gün önce geldiğini belirtti.



Somalili bebeğin 1 aylık olmasına rağmen yeterli beslenememesi ve hastalıktan dolayı gelişimini sağlayamadığını dile getiren Kokulu, ''Fortu Muhammed, 1 aylık olmasına rağmen yaklaşık 1,5 kilogram. Bu, yeni doğan bir bebeğin kilosundan bile az'' dedi.

Bebeğin geldiğinde hem solunum sıkıntısı hem de sıvı kaybının olduğunu anlatan Kokulu, bebeğin tedavisine ilişkin şunları söyledi:

''Bebeğin ilk geldiği gün çok ciddi hayati tehlikesi vardı. Şu an için bu sıkıntı büyük ölçüde ortadan kalktı. Müdahalesini yapmasaydık bebeğin hayatta kalma şansı yoktu. Fortu Muhammed'in yaşaması için büyük mücadele verdik. İlk olarak serum taktık, nefes açıcı ilaçlar ile antibiyotik verdik. Nefesinin düzelmesinin ardından beslemeye başladık. Şu anda damar yoluyla ve ağızdan beslenme ve antibiyotik tedavisi devam ediyor.''





Anne: Umudumu kesmiştim



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bebeği 5 gündür kontrol altında tuttuklarını belirten Kokulu, bebeğin annesinin bile çocuğunu ilk getirdiğinde yaşamından umudunu kestiğini söyledi.



İlk gece bebeğin çadır hastanesinde kalması gerektiğini söylediklerinde annenin kendilerine güvenmeyerek karşı çıktığını ifade eden Kokulu, ''Bizim samimiyetimiz ve çocuğun durumunun ciddiyetini konusunda ikna etmemizin ardından anne, bebeğinin hastanede kalmasını kabul etti. Şimdi ise çocuğunun iyileştiğini görünce bize minnettar gözlerle bakıyor'' diye konuştu.



Küçük bebeğin hayata tutunmasının kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Kokulu, ''Sağlığına kavuşan her çocuk işe yaradığımızı gösteriyor. Buralarda da bu duyguyu hissetmek bizim için büyük mutluluk'' dedi.



Hayata tutunan ''parmak çocuğun'' annesi Dehave Adem Hussein, çocuğunun sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk sağlık ekiplerinin olmaması durumunda çocuğunun ölebileceğini belirten anne, ''Türkiye;den yardım için bu topraklara gelinmesi bizler için büyük şans'' diye konuştu.







