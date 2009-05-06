Parmağını göster, yüzünü gösteriyim

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü tarafından geliştirilen "Parmak izinden yüz tanıma projesi tanıtıldı.



Patenti Gazi Üniversitesi araştırmacıları tarafından alınan geliştirilmiş bu proje ile kişilerin sadece parmakizlerinden yüz robot resimleri elde edilebiliyor.



Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü Öğretim üyesi ve projenin mimarlarından olan Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Projenin Dünyada ilk kez kendileri tarafından yönetildiğini belirterek, bu projede kişinin tanınmasında ve kimliklendirilmesinde kullanılan ve 'kişiye özgü' kavramıyla özdeşleşen biyometrik özellikler kullanılarak kişileri yüksek doğruluklarla tanıyıp kimliklendirebilmenin mümkün olduğunu ifade etti.



Sağıroğlu, "Yapılan pek çok çalışmada, nano mertebesinde olan özelliklerde kişiye has özelliklerin bulunması veya genetik olarak saklanması fikri, bizde de biometrik özellikler arası bir geçiş oluşması fikrini doğurmuştur. Sunulan çalışmada, parmakizinden yüzü tanıyan zeki bir sistem geliştirilmiştir" dedi.



Şeref Sağıroğlu, Parmakizi ile yüz arasındaki olabilecek ilişkinin analizi ve incelenmesi işlemine parmakizi ve yüz özelliklerini içeren bir ÇBVT oluşturularak başlandığını belirterek, "Sunulan çalışmada 120 kişilik bir parmakizi yüz veritabanı oluşturulmuştur. Bu çalışmada sadece bir adet kırmızı ve her yüze ait sadece bir adet yüz resmi kullanılmıştır. Kişinin sağ el işaret parmağı ile kişiyle hiçbir bilgi olmaksızın kaşlar, gözler, burun ve ağız olarak sıralanabilen yüze ait temel bileşenler elde ediliyor" diye konuştu.



Projeyi ilk kez dünya kongresinde sunduğunu söyleyen Sağıroğlu, yurtdışından birçok çalışma teklifi aldığını dile getirerek, Türkiye için ticari olabilecek bir ürün olduğunu ifade etti.



Çalışmalarının başarısızlık oraranının yüzde 3 olduğuna işaret eden Sağıroğlu, Türkiye'de de ilgili birimlerle görüştüğünü, projenin hazır olduğunu ancak çalışmalara devam edip tamamen tamamlandıktan sonra görüşmek istediğini bildirdi. Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu şunları söyledi:

"Bu projede kişiye ait bir parmakizi resmini kullanarak aynı kişinin yüz robot resmini çizmeye yönelik bir sistem bütün olarak sunulmaktadır. Elde edilen sonuçlar parmakizi ve yüz gibi biyometrik iki özellik arasında yakın bir ilişkinin varlığını ortaya koymakta, bu ilişkinin boyutu ve çeşidi bundan sonraki çalışmalara kalmaktadır."



Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Arş. Gör. Uraz Yavanoğlu ve Tıp öğrencisi Necla Özkaya tarafından geliştirilen 'Parmakizinden Yüz Tanıma' Projesinin sonuçlarını Sağıroğlu şöyle kaydetti:

"Sunulan çalışma ile diğer biyometrikler arasında olabilecek herhangi bir ilişkinin analiz edilmesinde öncülük olabilecek nitelikdedir. Sunulan sonuçlarda bazı değerlerin yüksek çıkması ve bazı sonuçlarda düşük hata elde edilmesinin sebepleri ise parmakizleri ile yüzler arasında oluşturulan modelin bazı parmak izleri için iyi performans göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Yüksek hata değerine sahip olan yüz resimleri düşük hata değerlerine sahip yüz resimlerinin benzerlikleri üzerinde kapsamlı çalışma yapılarak bu husus somut olarak açıklanmasına ihtiyaç vardır. PYTZS'de kullanılan yaklaşım, biyometrik sistemler, güvenlik, kimliklendirme, suç ve suçlu takibi ve benzeri birçok alana yeni araştırma alanları ekleyecek niteliktedir. Robot resim şeklindeki çıkışların literatürde bilinen ve kullanılan çeşitli teknikler ve programlar yardımıyla resim şekline getirilmesi, üç boyutlu hale çevrilerek görselliği ve doğruluğun arttırılması mümkündür. Projeyi www.fingerprint2face.org sitesinden herkes deneyebilir."

