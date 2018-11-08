Cüneyt ÖZFiDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında iş kazası sonucu parmağı kopan madenci Ankara’ya sevk edildi.

İş kazası, akşam saatlerinde TTK Karadon Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana geldi. Yerin 460 metre altında kömür üretimi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle ustabaşı olarak görev yapan İbrahim Kanyılmaz’ın sağ el orta parmağı koptu. Yaralanan maden işçisinin yardımına mesai arkadaşları koştu. Kanyılmaz, maden ocağından çıkartılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kopan parmak da hastaneye götürüldü. Genel Maden İşçileri Sendikası yetkilileri de hastaneye giderek işçinin durumu hakkında bilgi aldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Kanyılmaz, kopan parmağın dikilmesi için Ankara’ya sevk edildi.

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