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Politika

Parmağı boya, kargaşayı önle!

Araştırmacı Tarhan Erdem, seçmen kütükleriyle ilgili tartışmaların parmak boyamayla çözülebileceği görüşünde.

28 Ocak 2009 02:00

Araştırmacı Tarhan Erdem de seçmen listeleriyle ilgili tartışmaların parmak boyama yöntemiyle aşılabileceği görüşünde. Erdem, “Kargaşa giderilmez ise, Türkiye 30 Mart’ta başka bir sabaha uyanır” diyor.


Araştırmacı Tarhan Erdem, seçmen kütükleriyle ilgili tartışmaların parmak boyama yoluyla çözülebileceği görüşünde: “Şu anda seçmen kütüklerine güven sarsılmıştır ve bu ciddi bir sarsılmadır. Bugün yapılacak tek şey mürekkep meselesidir. Ben parmak boyamayı bu seçimde de kullanacağım der ve mesele büyük ölçüde biter. Bu tatbik edilmezse 30 Mart sabahı Türkiye başka bir sabaha uyanır.

Güven sorunu var

Erdem gibi düşünen bir diğer isim de, eski Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Sabri Coşkun: “Seçim için bir güven sorunu var. O güven sorununu yerli yerine oturtmak için, bu kadarcık boyayı yerli yerine oturtmak gerektiğine inanıyorum.”

Coşkun, seçmen listelerinin İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmasına da tepkili: “Bunu hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Halen anayasanın yürürlükte olan maddelere göre seçimlerin kontrolü YSK’nın elindedir. Bu listelerin düzenlenmesinde kullanılan veriler YSK tarafından toplanmamıştır.”

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