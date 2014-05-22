Parmağa sıkışan yüzük için İl Afet ekibi devreye girdi

Malatya'da yaşayan Seda Kılınç parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca hastaneye başvurdu. Yüzük acil serviste yapılan müdahale ile de çıkarılamayınca devreye AFAD ekipleri girdi.

Malatya'da bir kadının parmağından çıkmayan ve rahatsızlık veren yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince hastanede spiralle kesilerek çıkarıldı.

Kılınç, parmağından çıkmayan yüzüğünün rahatsızlık vermesi üzerine Malatya Devlet Hastanesine başvurdu.

Acil serviste yapılan müdahalede yüzük çıkarılamayınca, AFAD ekiplerine haber verildi.

Hastaneye gelen AFAD ekipleri, spiralle keserek yüzüğü çıkardı. Kılınç, AFAD ekiplerine teşekkür etti.