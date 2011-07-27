-PARLAYAN KÖPEK ÜRETTİLER SEUL (A.A) - 27.07.2011 - Güney Kore'de bilimadamları, kopyalama tekniğini kullanarak Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olabilecek ''parlayan köpek'' üretti. Yonhap ajansının haberine göre, Seul Ulusal Üniversitesi'nden bir grup bilimadamı, genetik olarak değiştirilmiş Tegon adında ve 2009 yılında doğan dişi köpeğin, doksisiklin antibiyotiği verildiği zaman ultraviyole ışık altında yeşil renkte parladığını belirtti. Araştırma ekibinin başındaki Lee Byeong-chun, ajansa verdiği demeçte, ''Tegon'un üretilmesi, köpeğin parlaması için enjekte edilen genin insanlardaki ölümcül hastalıklara neden olan genlerin yerine kullanılabileceği için yeni ufuklar açmaktadır'' dedi. Lee Byeong-chun, köpeğin, üniversite ekibinin 2005 yılında Snuppy adlı dünyanın ilk kopya köpeğinde kullanılan ''beden hücreleri nükleer transfer teknolojisiyle'' üretildiğini ifade etti. İnsanlar ve köpeklerin 268 ortak hastalığı bulunmasından dolayı yapay olarak üretilen köpeklerdeki bazı hastalık belirtilerinin, hastalıkların tedavi yöntemlerine yardımcı olabileceği belirtildi. Araştırma bulguları uluslararası ''Genesis'' dergisinde yayımlandı.