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Bilim / Teknoloji

Parlayan köpek Ruppy

Genetiği değiştirilmiş ilk köpek Ruppy’nin vücudu, karanlıkta ultraviyole ışık altında parlıyor.

26 Nisan 2009 03:00

Genetiği değiştirilmiş ilk köpek Ruppy’nin vücudu, karanlıkta ultraviyole ışık altında parlıyor.

The Daily Mail gazetesinin haberine göre, bu küçük ‘Beagle’ cinsi yavru köpek, ilk bakışta diğer yavru köpeklerden farklı görünmüyor ancak dünyanın beş klon köpeğinden biri olan küçük Ruppy’nin diğerlerinden bir farkı var: Ruppy karanlıkta parlıyor!

Dünyanın ilk klon köpeği Snuppy’nin doğduğu Güney Kore’deki Seul Ulusal Üniversitesi’nde dünyaya gelen köpeğe ‘yavru köpek’ anlamına gelen ‘puppy’ ve ilk ismi olan ‘Ruby’ sözcüklerinden türetilen Ruppy ismi verildi. Genetiği değiştirilerek, floresan proteini verilen Ruppy’nin vücudu, karanlıkta ultraviyole ışık altında parlıyor.

Dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş yani ‘transgenik’ köpeği olan Ruppy’nin maliyeti 50 bin sterlinin üstünde. ‘Transgenik’ terimi, normal gen yapısı ,gen aktarımıyla veya başka bir türün DNA’sının eklenmesi gibi dışarıdan müdahale ile değiştirilmiş bir organizma ya da canlıyı tanımlamak için kullanılıyor.

İlk klon evcil hayvan mı?

Byeong-Chun Lee ve Woo Suk Hwang liderliğinde sürdürülen laboratuvar çalışmasıyla üretilen köpeğin, daha önce klonlama çalışmaları yapıldığına dair haberlerin sonradan gerçek olmadığının anlaşılması nedeniyle, aynı zamanda ilk klonlanan evcil hayvan olduğu yorumu da yapılıyor. Klonlama çalışmalarının, tedaviye yönelik yapıldığını söyleyen uzmanlar hem klonlamaya karşı çevreler hem de hayvanseverlerce eleştiriliyor.

Köpekler konusunda uzman olan Cornell Üniversitesi genetikçilerinden Nathan Sutter, araştırmayla ilgili olarak ‘transgeni uygulamasının zahmetli, masraflı ve yavaş olduğu’ yorumunu yapıyor.

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