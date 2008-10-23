'Parlamentonun yetkileri dışlandı'

Başbakan Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin üniversitelerde türbanı serbest bırakacak Anayasa değişikliğinin iptal kararının gerekçisini sert bir dille eleştirdiErdoğan, şunları söyledi:"Gerekçeli kararda milli iradeyi bir atıfla yorumlama var. Bu hiç hoş değil. Bir uzlaşma olayından bahsediliyor. 411 milletvekili bir uzlaştırmayı oluşturmuyor. Ama öbür tarafta 110 kişi uzlaşmanın ifadesi oluyor. Böyle anlayış olmaz.Tabi ki Anayasa Mahkemesi'nin kararı bağlayıcı ve biz buna uymak zorundayız. Ama bu karar üzerinde daha çok konuşulur. Bu karar parlamentonun yetkilerini de dışlayan bir karar olması nedeniyle milli egemenlik noktasında da tartışılacak bir karardır.Ülkemizin geleceği noktasında şunu da açıkça söylemek istiyorum. Anayasa Mahkemesi Anayasa'nın üzerinde değildir. Temel hak ve özgürlükler hep kanunla belirlenir, yorumla değil. Önümüzdeki sürecin ne kadar anlamlı olduğunu da ifade etmeliyim. "