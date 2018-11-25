Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası şampiyonu Romanya

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) -

Antalya\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Parlamentolar Arası Dostluk Futbol Turnuvası\'nın şampiyonu Romanya oldu.

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı\'nın ev sahipliğinde düzenlenen Parlamentolar Arası Dostluk Futbol Turnuvası\'na Türkiye\'nin yanı sıra Kenya, Romanya, Ukrayna ve Macaristan\'dan parlamento takımları katıldı. İki grup halinde lig usulü toplam 60 dakika üzerinden oynanacak maçların ardından grup birincileri bugün final maçında karşılaştı. Turnuvanın final maçında Romanya, Macaristan\'ı 1-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Romanya\'nın şampiyonluk kupasını TBMM Futbol Takımı Başkanı Adem Tatlı, ikincilik kupasını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, üçüncülük kupasını ise İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mevlüt Özen verdi.

Turnuvanın diğer maçında TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Kenya\'yı 6-2 yendi. TBMM Parlamenterler Takımı aldığı galibiyetle turnuvayı üçüncü olarak tamamlarken, Kenya dördüncü oldu.

Maç sonunda TBMM Parlamenterler Takım kaptanı Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kenya maçında önce dostluğun kazandığını söyledi. Dün takımın çoğunluğunun Cumhurbaşkanının belediye başkan adaylarını açıklamasına katıldığını belirten Köse, bugünkü Kenya ile üçüncülük maçına yetiştiklerini ve güzel bir mücadele sergilediklerini kaydetti. Bu organizasyonun ülkeler arası dostluğu da geliştirdiğine dikkati çeken Köse, Antalya\'nın çok güzel reklamını yaptıklarını vurguladı. Dün futbolcuların denize girdiğini de anlatan Köse, \"Hem spor yapıyoruz hem de ülkemizi tanıtıyoruz. Hem parlamenterler arası dostluğu pekiştiriyoruz. İnşallah daha nice organizasyonlara ev sahipliği yaparız. Takımımızda her partiden milletvekili arkadaşlarımız var\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Türkiye - Kenya maçından görüntüler

- Romanya - Macaristan maçından görüntüler

(FOTOĞRAFLI)