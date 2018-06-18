Parlamentoda darbe çağrısı yapan Yunan vekil yakalandı

Yunanistan’da paralamentoda darbe çağrısı yaptıktan sonra kaçan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi (Hrisi Avgi) milletvekili Konstantinos Barbarusis’in yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Yunan medyası, parlamentoda yaptığı konuşmada, orduya darbe çağrısında bulunduktan sonra, kendisini gözaltına almaya gelen polislerden kaçmayı başaran Barbarusis’in, terörle mücadele ekiplerince Atina yakınlarındaki Pendeli bölgesinde bir arkadaşının evinde yakalandığını duyurdu.

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Nea Dimokratia'nın (Yeni Demokrasi) "Kuzey Makedonya" adı ile ilgili karar dolayısıyla hükümete karşı gensoru önergesi sunmasının ardından başlayan parlamento oturumu sırasında, Altın Şafak milletvekili Konstantinos Barbarousis Yunan silahlı kuvvetlerini, Başbakan Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u tutuklaması için göreve çağırmıştı.

Yunan milletvekilinin darbe çağrısının ardından aleyhinde tutuklama kararı alınmıştı.

Tutuklanması istenen Altın Şafak milletvekili, makam arabasına binerek, kaçmıştı. Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliakos, olayın hemen ardından milletvekili Konstantinos Barbarousis'i partiden uzaklaştırdığını açıklamıştı.