Parlamento muhabirleri PMD'nin düzenlediği gecede buluştu

Hülya Karabağlı / Ankara

Parlamento Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği yemek, TBMM’de görev yapan parlamento muhabirlerini bir araya getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. Dönem 4. Yasama Yılı’nın açılmasıyla parlamento muhabirlerinin de haber maratonu başladı.

Yeni Yasama Yılı’nın başlamasının ardından, parlamento muhabirleri, yemekte buluştu. Parlamento Muhabirleri Derneği'nin (PMD) düzenlediği gece keyifli geçti. Suriye ve Irak tezkerelerinin yanı sıra demokratikleşme paketi ve çözüm süreci nedeniyle şimdiden yoğun bir haber maratonuna giren parlamento muhabirleri bol bol fotoğraf çektirildi.