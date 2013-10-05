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Yaşam

Parlamento muhabirleri PMD'nin düzenlediği gecede buluştu

Parlamento muhabirleri akşam yemeğinde bir araya geldi

05 Ekim 2013 18:03

 

Hülya Karabağlı / Ankara

Parlamento Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği yemek, TBMM’de görev yapan parlamento muhabirlerini bir araya getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. Dönem 4. Yasama Yılı’nın açılmasıyla parlamento muhabirlerinin de haber maratonu başladı.

Yeni Yasama Yılı’nın başlamasının ardından, parlamento muhabirleri, yemekte buluştu.  Parlamento  Muhabirleri  Derneği'nin (PMD)  düzenlediği gece keyifli geçti.  Suriye ve Irak tezkerelerinin yanı sıra demokratikleşme paketi ve çözüm süreci nedeniyle şimdiden yoğun bir haber maratonuna giren parlamento muhabirleri bol bol  fotoğraf  çektirildi.

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