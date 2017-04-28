Parlamento Muhabirleri Derneği, 53 yaşına girdi

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) 29 Nisan’da 53 yaşına girdi.

29 Nisan 1964’te kurulan PMD, basın özgürlüğü ve demokrasi mücadelesi ile geçen yarım asrı geride bıraktı. PMD’nin yeni yaşı eski ve yeni üyelerin katılımı ile pasta kesilerek kutlandı.

PMD kısa bir açıklama ile 53 yılı şöyle özetledi:

Aslında 53 bizim resmi yaşımız.

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi kurulduğunda tanıkları parlamento muhabirleriydi.

O nedenle biz aslında 97’nci yıla adım atmaya hazırlanıyoruz.

Ülkemizin basın tarihinde önemli yer tutan derneğimiz Sait Arif Terzioğlu, Behiç Ekşi, Muzaffer Yılbar, Orhan Tokatlı, Abdullah Uraz, Müfit Duru, Muammer Taylak ve Şemsi Kuseyri tarafından kurulmuştu.

Bugüne kadar Sait Arif Terzioğlu, Hüsamettin Çelebi, Fikret Otyam, Can Pulak, Erdoğan Gürgen, Rafet Genç, Ercan San, Rahmi Özyazgan, Barış Kaşıkçı, Kemal Saydamer, Nuri Sefa Erdem, Hıdır Göktaş ve Göksel Bozkurt başkanlık görevini üstlendiler.

Kurucu üyelerimizi, eski başkanlarımızı, Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üyelerimizi saygı ile anarken; 53 yıldır derneği omuzlayan, bugünlere getiren tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.

PMD’nin 53’üncü yaşını hep birlikte kutlayalım, zor günlerden geçerken birlikte dayanışalım istiyoruz.