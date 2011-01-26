-PARLAMENTER SİSTEM İYİ SONUÇLAR VERECEK ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Görebildiğim kadarıyla aksayan bir kaç yönü olmakla birlikte parlamenter sistemin Türkiye için daha iyi sonuçlar verebileceği kanaatini taşıyorum. Bu benim için çok masum bir kanaattir. Başkaları için de bundan farklı bir şey söylemek o kadar masum bir düşüncedir'' dedi. Basın kartı sahibi gazetecilere Hizmet Damgalı Pasaport (Gri Pasaport) verilmesi konusunda, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde düzenlen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arınç, başkanlık ve yarı başkanlık sistemine ilişkin tartışmalara yönelik, bu konunun bir rejim konusu olmadığını söyledi. Başkanlık, yarı başkanlık ya da parlamenter sisteme ilişkin düşüncelerin ortaya atılmasının, ülkenin nasıl daha iyi yönetilebileceği konusunda görüş belirtilmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Arınç, şunları kaydetti; ''Başkanlık sistemini savunanlar olabilir, bunları saygıyla karşılarız. Yarı başkanlık sisteminin Türkiye için çok daha uygun olduğunu söyleyenler olabilir, buna da anlayış gösterilmesi ve saygı duyulması gerekir. Hatta daha farklı şeyler de söylenebilir. Bunu bir rejim konusu yapmak, belli bir noktayı savunanları, diğerlerinden farklı göstermek veya dışlamak bence doğru değil. Herkes bu konu sorulduğunda şahsi fikirlerini ifade edecektir. Şüphesiz başkanlık sistemini savunanların, çok daha elverişli argümanları olabilir. Yarı başkanlık sisteminin Türkiye şartlarında daha iyi netice vereceği söylenebilir. Sonunda bu kabul edilebilir. Ancak şu anda yürürlükte olan parlamenter sistemdir. Buna göre hükümet var, buna göre parlamento var, buna göre alt yapısı tanzim edilmiş bir anayasal sistemimiz var. Ama sonunda başkanlık sistemi çok daha üstün gelir ve bu konuda bir uzlaşma sağlanırsa şüphesiz başta anayasa olmak üzere bazı kanunlarımızda da buna uygun düzenlemeler yapmak gerekir. Bu sistemin bugünlerde tartışılması çok yeni bir olay değil. Çok dikkat çekici bir olay da değildir. Nihayet herkes bu konuda fikrini rahatlıkla söyleyebilmelidir. 5 yıl TBMM Başkanlığı yaptım. O günlerden kalan tecrübelerim de var. 15 yıldan beri parlamentodayım. Görebildiğim kadarıyla aksayan bir kaç yönü olmakla birlikte parlamenter sistemin Türkiye için daha iyi sonuçlar verebileceği kanaatini taşıyorum. Bu benim için çok masum bir kanaattir. Başkaları için de bundan farklı bir şey söylemek de o kadar masum bir düşüncedir. Bunu bir tartışma ortamına götürmek doğru değil. Zamanı, zemini de değil. Eğer ileride anayasal değişiklikler gündeme gelecek olursa bir sistem arayışına o zaman gidecek olursak şüphesiz parlamento içinde de dışında da herhalde sivil toplum, meslek kuruluşları ve milletimizin ortak platformunda da bu konunun ciddi bir şekilde kavga etmeden ve sadece Türkiye'nin nasıl daha iyi yönetileceği konusunu ön plana koyarak bir tartışma yapmamızda fayda vardır.''