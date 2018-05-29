Parlamenter sistemin son Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bugün (29 Mayıs 2018) toplanacak. Parlamenter sistemin son MGK toplantısına Binali Yıldırım 'Başbakan' sıfatıyla son kez katılacak.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Beştepe’de yapılacak toplantının en önemli gündem maddesi ise seçim güvenliği olacak. Çifte seçimlerde alınması planan güvenlik önlemleri son kez gözden geçirilecek. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun MGK’ya bir sunum yapması bekleniyor.

Toplantıda, ayrıca iç ve dış tehditler, 'FETÖ', PKK, PYD-YPG’ye karşı yürütülen mücadele ile sınır bölgesindeki gelişmeler de değerlendirileceği belirtildi.

Seçim güvenliği en önemli başlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Pazartesi günü de 65. Hükümetin Bakanlar Kurulu’nu son kez Beştepe’de toplayacak. Toplantıda hükümetin 2 yıllık dönemdeki icraatlarının yanısıra seçim güvenliği en önemli başlıklardan biri olacak. Toplantıda Erdoğan, başta Başbakan Yıldırım olmak üzere kabineye hizmetleri nedeniyle teşekkür edecek. Erdoğan, toplantının ardından Beştepe’de Bakanlar Kurulu üyelerine iftar yemeği verecek.