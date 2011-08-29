-Parlak fikri olana gerçekleştirme imkanı BİNGÖL (A.A) - 28.08.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, girişimcilere seslenerek, ''Parlak fikri olana SODES, FKA, KOSGEB gibi hükümetin desteklediği programlardan sağlanan maddi destekle fikrini gerçekleştirme imkanı veriliyor'' dedi. Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Muş'tan karayoluyla Bingöl'ün Solhan ilçesine gelen Yılmaz, ilçeye bağlı Arakonak beldesinde Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mustafa Süt'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yılmaz, Arakonak beldesinden ilçe merkezine geçerek, Binpınar Su Fabrikası'nda incelemede bulunduktan sonra Solhan Kaymakamlığınca yürütülen ''Kız Çocukları ve Kadınlar İçin Daha İyi Fırsatlar'' projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Kalkınma Bakanı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Sosyal Destek Programı (SODES), Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve KOSGEB gibi programların desteğiyle oluşturulan projelerin önemine değindi. Yılmaz, girişimci ve müteşebbislerin fikirlerinin hükümetin destekliği programlarla hayat bulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: ''Son yıllarda özellikle Doğu Anadolu için bir hayli proje yapıldı. Bu projeler sayesinde ilimiz ve ilçelerimiz kalkınma yönünde geniş yol kat ettiler. 'Artık benim parlak bir fikrim var ama maddi kaynak bulamıyorum' diyenler için SODES, FKA, KOSGEB gibi hükümetin desteklediği programlardan maddi kaynak desteği alarak parlak fikirlerini gerçekleştirme imkanlarına sahip olabiliyorlar. Yani, parlak fikri olana, SODES, FKA, KOSGEB gibi hükümetin desteklediği programlardan sağlanan maddi destekle fikrini gerçekleştirme imkanı veriliyor. Bu projelerde özellikle kadın ve kız çocuklarımızın faydalandığını görmek bizi ziyadesiyle memnun etti. Kadınlarımız ve kız çocuklarımızın bu projeler sayesinde kendi ayakları üzerinde durmaları bizim için büyük bir başarıdır.'' Yılmaz, daha sonra Solhan Devlet Hastanesini ziyaret ederek, Başhekim Emine Çavuşoğlu'ndan sağlık kuruluşu hakkında bilgi aldı. Bakan Yılmaz ve beraberindekiler Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Bingöl Milletvekili Eşref Taş, AK Parti Muş Milletvekili Faruk Işık,Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, Solhan Kaymakamı Şeref Aydın, Solhan Belediye Başkanı Şeref Aydın ile birlikte Solhan Belediyesi tarafından verilen iftara katıldı.