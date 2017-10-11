Parktan indirilen Kürtçe yazılı tabela, Türkçe harflerle yenilenerek asıldı (2)- Yeniden

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Yenişehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde kaldırılan Mehmed Uzun Parkı\'nın Kürtçe tabelası, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve eski milletvekili Muhsin Kızılkaya\'nın girişimleri sonucu Türkçe yazılarak, yeniden yerine yerleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Diyarbakır\'ın Yenişehir Belediyesi, 11 Ekim 2013 tarihinde açılışı yapılan Mehmed Uzun Parkı\'nın Kürtçe yazılı tabelasıyla park içinde bulunan Kürtçe harfli kitap anıtını geçtiğimiz günlerde kaldırdı. Mehmed Uzun\'un ölümünün 10\'uncu yıl dönümüne denk gelen olay, sosyal medyada büyük tepki toplarken, bölgedeki AK Partili siyasetçiler konuyla ilgili harekete geçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker ve Mehmet Uzun\'un Kürtçe kitaplarını Türkçe\'ye çeviren eski vekil Kızılkaya\'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nezdinde girişimde bulunduğu öğrenildi. Eker ve Kızılkaya\'nın girişimleri sonucu, Bakan Soylu\'nun talimatıyla \'Mehmet Uzun Parkı\' tabelası, Türkçe yazılı haliyle parktaki yerine asıldı.

Yenişehir Belediyesi Meclisi\'nce, 2013 yılında Mehmed Uzun\'un isminin parka verilmesi konusunda karar alındığı öğrenilirken, dönemin Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun bu kararı onaylamadığı ve Yenişehir Belediyesi kayyumunun da bu gerekçeyle tabelayı söktürdüğü belirtildi.



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