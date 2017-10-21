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Parktaki o kaydırak söküldü

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri İlçesinde bir süre önce yol genişletmesi yapılan mahalledeki bir siteye ait çocuk parkının bir kaydırağının, boşluğa denk gelecek şekilde kalmasının gündeme gelmesi ardından çalışma başlatıldı

21 Ekim 2017 18:26

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri İlçesinde bir süre önce yol genişletmesi yapılan mahalledeki bir siteye ait çocuk parkının bir kaydırağının, boşluğa denk gelecek şekilde kalmasının gündeme gelmesi ardından çalışma başlatıldı. Boşluğa gelen kaydırak söküldü.
Suşehri ilçesi Yalnızbağlar Mahallesi Necip Fazıl Sokakta, Oğuzhan Sitesi\'nin yanında bulunan çocuk oyun parkı görenleri şaşırttı. İlçede belediyenin yol genişletme çalışması bölgede bulunan parkı da olumsuz etkiledi. Yol zemininden yaklaşık 2 metre yüksekte bulunan parkın kaydıraklarından biri çalışma sonrası, binen çocuğu boşluğa düşürecek hale geldi. Parkın haberlerinin yayınlanmasının ardından ilçe belediyesi bugün harekete geçti. Belediye ve site yönetimi ucu boşluğa denk gelen kaydırağı söktü. Oyun grubu bulunduğu yerden biraz daha geriye çekildi. Ancak vatandaşlar çalışmanın yetersiz olduğunu ve parkın daha güvenli hale getirilmesini istedi. Bölge sakinleri yapılan haberlerin ardından belediyenin olaya hemen el atarak çalışma yapmasını memnunlukla karşıladıklarını ancak çalışmanın yetersiz olduğunu belirttiler. Parkın yine boşluğun kenarında durduğuna dikkat çeken mahalle sakinleri, daha güvenli bir yere taşınması gerektiğini ifade etti.
Hafta sonu nedeniyle parkta oyun oynayan çocukların sayısında artış görüldü.

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