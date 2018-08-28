Parktaki çocuğun vurulmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan şüpheli: Kimseye ateş etmedim

Serpil KIRKESER - Ramazan EĞRİ/İstanbul, (DHA)- PENDİK\'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları \"sessiz olun\" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu

7 yaşındaki Hiranur Demircan\'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan ve tutuklanan şüpheli B.B. ifadesinde hakkındaki suçlamayı reddetti. Şüpheli B.B. ifadesinde Ben herhangi bir kimseyi yaralamadım. Tüfeğim veya silahım da yoktur. Kimseye ateş etmedim. Çocukların neden benim hakkımda silahla ateş ettiğimi söylediklerini bilmiyorum\" dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ: \"KİMSEYE ATEŞ ETMEDİM\"

Şüphelinin savcılık ifadesinde, \"Ben erkek kuoförü olarak çalışıyorum. Bayram nedeniyle geç saatlere çalıştı. Bayramın 1. günü sabah saat 04.00 sıralarında Pendik\'te bulunan ikametime geldim. Uyumak için istirahate çekildim. Bu arada evde annem ve babam vardı. Ancak onlar uyuyorlardı. Benim uyuduğum zaman diliminde onlar kurban kesmek maksadıyla evden ayrılmışlar. Saat 11.00-12.00 saatlerine çocukların seslerine uyandım. Kalkmakta olduğum odanın camını açarak çocukları sessiz olmaları için uyardım. Ondan sonra tekrar yattım. Annem ile babam eve geldi. Annem, \'Bana bahçede bir çocuk vurulmuş. Sen mi vurdun?\' şeklinde soru sordu. Sitedekiler benim camıma doğru bağırdıkları için annem bana bu soruyu yöneltti. Ben de herhangi bir şey yapmadığımı söyledim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben herhangi bir kimseyi yaralamadım. Tüfeğim veya silahım da yoktur. Kimseye ateş etmedim. Çocukların neden benim hakkımda silahla ateş ettiğimi söylediklerini bilmiyorum\" dediği öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: \"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR\"

Savcılık konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı; \"20 Ocak 2011 doğumlu H.D. adlı çocuğun 21 Ağustos 2018 günü saat 13.50 civarında Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi\'ndeki Penpark sitesinin bahçesinde bulunduğu esnada sırtına isabet eden bir cisimle yaralandığının bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatıldı, bu kapsamda eylemin oluş biçimini ortaya çıkartmak amacıyla olay yerinde ayrıntılı inceleme yapıldığı, mağdur çocuğun tedavisini müteakip alınan beyanı ile tanıkların ifadeleri doğrultusunda olayın aynı bölgede mukim bir şahsın evinin camından silahla ateş etmesi sonucu gerçekleştiğine dair yeterli şüpheye ulaşılması üzerine şüphelinin yakalanıp gözaltına alındığı ayrıca olayda kullanılan silahın ele geçirilmesi amacıyla şüphelinin üzerinde ve ikematinde arama yapıldığı, yakalanan şüphelinin savcılık ifadesini müteakipsevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince \'Olası kastla yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması\' suçlarından tutuklanmıştır. Maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkartılıp eylemi gerçekleştiren kişi ve varsa olayda ihmali bulunan tüm kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmek üzere soruşturmaya titizlikle devam olunduğu hususları kamuoyuna ve tüm basın yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur\"

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