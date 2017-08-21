Parktaki cinayet, küfürleşme yüzünden işlenmiş

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de dövülerek ve kesici aletle öldürülen 62 yaşındaki Selami Turfan\'ın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinde olayın küfürleşme yüzünden meydana geldiği öne sürdü.

Şirintepe Mahallesi Saraçoğlu Havacılar Parkı\'nda geçen Cumartesi sabahı memur emeklisi Selami Turfan\'ın cesedi bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinde darbe ve kesici alet izleri olan Selami Turfan\'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda olayın şüphelileri Kenan E., Fatih Ş. ve Mustafa G. dün yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden Kenan E.\'nin annesinin, öldürülen Selami Turfan\'ın evinde kiracı olarak oturduğu, Kenan E.\'nin evi kiralarken Selami Turfan\'a eksik depozito verdiği, bu yüzden de aralarında tartışma çıktığı belirtildi.

SU DÖKEREK AYILTMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Kenan E., yanına arkadaşları Fatih Ş. ve Mustafa G.\'yi alarak Sakintepe Mahallesi\'nde Selami Turfan\'ın evine görüşmeye gitti. iddiaya göre burada çıkan tartışma ve küfürleşmenin ardından Kenan E. ile arkadaşları Selami Turfan\'a bıçak ve yumrukla saldırdı. Turfan aldığı yumruk ve bıçak darbeleriyle hareketsiz yere yığıldı. 3 şüpheli otomobile aldıkları Turfan\'ı bir eve götürdü ve burada üzerine su dökerek ayıltmaya çalıştı. Şüpheliler Turfan\'ın ayılmaması üzerine onu otomobilin bagajına koyup Şirintepe Mahallesi\'ndeki Havacılar Parkı\'na götürdü. Turfan\'ı parkta bir ağacın yanına bırakarak kaçtı.

Yetkililer Kenan E., Fatih Ş. ve Mustafa G.\'nin saklanmasına yardım eden 4 kişiyi gözaltına aldıklarını, bunlardan 2\'sinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığını belirtti. Gözaltındaki 3 şüpheli ile kendilerine yardım ettikleri öne sürülen 2 kişi, sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.



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