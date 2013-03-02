Parkta yaylım ateşi: 5 yaralı



Adana'da bir kişinin parkta av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirldi.

Kozan ilçesinde parkta tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda bir kişi, av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden 5 kişi yaralandı.

Yaralılar Velican Bozkurt (18), Hasan Boyacı (20), Şafak Kupçak (24), Lokman Karaduman (34) ve Ufuk Erdoğan (22) olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, av tüfeğiyle ateş ettiğini belirledikleri S.K'yı kısa sürede yakaladı.

Durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralıların, tedavilerinin ardından polis merkezine giderek ifade verdiği öğrenildi.