T24 LogoT24 Logo
Gündem

Parkta tüfekle intihar etti

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mümin A

20 Ekim 2018 21:25

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mümin A. (60), parkta tüfekle intihar etti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Akmescit Caddesi\'ndeki bir parkta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mümin A., yanında getirdiği tüfeği kendisine doğrultarak ateşledi. Mümin A., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mümin A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİMüminOlayKocasinanZümrüt Mahallesi Akmescit CaddesiPsikolojikAcil ekiplerince Şehir HastanesiPolisFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24