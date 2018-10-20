KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mümin A. (60), parkta tüfekle intihar etti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Akmescit Caddesi\'ndeki bir parkta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mümin A., yanında getirdiği tüfeği kendisine doğrultarak ateşledi. Mümin A., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mümin A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI