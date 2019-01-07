T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Parkta toprağa gömülü cansız bebek bedeni bulundu

Polis, bebeğin kim veya kimler tarafından parka bırakıldığını araştırıyor

07 Ocak 2019 19:36

Gaziantep’te, bir parkta toprağa gömülmüş bebek cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu parkında oynayan çocuklar, bebeğin cansız bedenini görünce ailelerine haber verdi. Ailelerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Parkta çevre güvenliği alınmasının ardından ekiplerin incelemesinde yarısı gömülü bebek cesedi topraktan çıkarıldı. 4 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, bebeğin kim veya kimler tarafından parka bırakıldığını araştırıyor. (DHA)

ETİKETLER

gaziantepparkbebek cesedipolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24