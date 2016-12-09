Parkta spor yapan hamile kadına tekme atan saldırgan tutuklandı!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile bir kadın kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğrayarak darp edildi. Ergenekon mahallesinde ikamet eden hamile ve bir çocuk annesi Ebru Tireli (32) evinin yakınında bulunan bir parkta spor yaptığı sırada kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğradı. Manisa'dan gelen son dakika gelişmesine göre, Emniyet yetkilileri gece saatlerinde 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.

Hamile kadın spor yaptığı parkta saldırıya uğradı

Hürriyet’te yer alan habere göre, kırmızı bir otomobilden inerek, genç kadının spor yaptığı alana gelen şahsın “Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın” dedikten sonra ayakkabısını çıkararak genç kadının yüzüne vurmaya başladığı iddia edildi. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Ebru Tireli’ye yerde de tekme ve ayakkabı ile saldırının sürdüğü ve kadının kafasını kaldırıma çarptığı öğrenildi.



"Hamileyim diyerek yalvardım"

4 aylık hamile olduğu öğrenilen Ebru Tireli’nin yere düştükten sonrada karnına ve yüzüne vuran saldırganın genç kadının çığlık atması üzerine kaçtığı bildirildi. Yaşadıklarını büyük bir korku ve gözyaşı içerisinde anlatan Ebru Tireli: “Hamileyim ne olur vurma diyerek yalvardım, ne olduğunu anlamadım. Gözü dönmüş bir şekilde bana vurmaya devam etti. Yere düştüm, başımı kaldırıma vurdum, bu kez üzerime çıkıp, yüzüme vurmaya devam başladı... Hem küfür ediyor hem de vuruyordu. Sonra birden beni bırakıp kaçtı” dedi.

“Bebeğimi kaybedeceğimi düşündüm”

Tireli sözlerini şu şekil sürdürdü: Bir an için bebeğimi kaybettiğimi düşündüm. Kendime gelir gelmez eşimi aradım, büyük bir şok içerisinde hastaneye geldik ve Hemen kontrol altına alındım, tek tesellimiz çocuğumuzun iyi durumda olması... Hamile olduğum için o parkta sürekli spor yapıyorum, zaman zaman kızım ile birlikte de o parka gidiyoruz, böyle bir şeye hiç rastlamadım. Üzerimde kapşonlu bir mont vardı. Montumun her yeri kapalıydı. Erkek veya kadın olduğumun bile, ilk bakışta anlaşılması oldukça güçtü“dedi.

Ebru Tireli’nin eşi Akın Tireli : “Bu şahsın biran önce yakalanarak cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Eşimin başına gelenlere inanmak çok güç. Hamile kadına bu nasıl yapılabilir. Bir saldırgan yüzünden hem eşimden hem de doğmamış çocuğumdan olabilirdim. Bizim hiç bir kimse ile ne kavgamız ne de bir husumetimiz var. Adalet karşısında hakkımızı sonuna kadar arayacağız" şeklinde konuştu.

1 kişi gözaltına alındı



Ebru Tireli'yi darp ettiği iddia edilen 1 kişi gece saatlerinde Turgutlu'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi Orhangazi Parkı'nda yürüyüş yaptığı esnada saldırıya uğrayan 4 aylık hamile Tireli'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne yaptığı müracaat neticesinde polis ekipleri operasyon başlattı. Olayı araştırmak için özel ekip kuran polis yaptığı çalışmalar neticesinde 1 kişiyi gözaltına aldı.