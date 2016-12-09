Komşuları anlattı; hamile kadına saldırı ilk vukuatı değil

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile olan 32 yaşındaki Ebru Tireli'ye saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet T.'nin komşuları, Mehmet T.'nin yaklaşık 6 ay önce yine aynı bölgede yürüyen bir kadına "Burada ne işin var. Çabuk evine git" diye bağırdığının konuşulduğunu, ancak bununla ilgili yasal işlem yapılıp yapılmadığını bilmediklerini söylediler.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, kırmızı bir otomobilden inerek, genç kadının spor yaptığı alana gelen şahsın “Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın” dedikten sonra ayakkabısını çıkararak genç kadının yüzüne vurmaya başladığı iddia edildi. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Ebru Tireli’ye yerde de tekme ve ayakkabı ile saldırının sürdüğü ve kadının kafasını kaldırıma çarptığı öğrenildi.



"Hamileyim diyerek yalvardım"

4 aylık hamile olduğu öğrenilen Ebru Tireli’nin yere düştükten sonrada karnına ve yüzüne vuran saldırganın genç kadının çığlık atması üzerine kaçtığı bildirildi. Yaşadıklarını büyük bir korku ve gözyaşı içerisinde anlatan Ebru Tireli: “Hamileyim ne olur vurma diyerek yalvardım, ne olduğunu anlamadım. Gözü dönmüş bir şekilde bana vurmaya devam etti. Yere düştüm, başımı kaldırıma vurdum, bu kez üzerime çıkıp, yüzüme vurmaya devam başladı... Hem küfür ediyor hem de vuruyordu. Sonra birden beni bırakıp kaçtı” dedi.

“Bebeğimi kaybedeceğimi düşündüm”

Tireli sözlerini şu şekil sürdürdü: Bir an için bebeğimi kaybettiğimi düşündüm. Kendime gelir gelmez eşimi aradım, büyük bir şok içerisinde hastaneye geldik ve Hemen kontrol altına alındım, tek tesellimiz çocuğumuzun iyi durumda olması... Hamile olduğum için o parkta sürekli spor yapıyorum, zaman zaman kızım ile birlikte de o parka gidiyoruz, böyle bir şeye hiç rastlamadım. Üzerimde kapşonlu bir mont vardı. Montumun her yeri kapalıydı. Erkek veya kadın olduğumun bile, ilk bakışta anlaşılması oldukça güçtü“dedi.

Ebru Tireli’nin eşi Akın Tireli, “Bu şahsın biran önce yakalanarak cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Eşimin başına gelenlere inanmak çok güç. Hamile kadına bu nasıl yapılabilir. Bir saldırgan yüzünden hem eşimden hem de doğmamış çocuğumdan olabilirdim. Bizim hiç bir kimse ile ne kavgamız ne de bir husumetimiz var. Adalet karşısında hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.

1 kişi gözaltına alındı



Ebru Tireli'yi darp ettiği iddia edilen 1 kişi gece saatlerinde Turgutlu'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi Orhangazi Parkı'nda yürüyüş yaptığı esnada saldırıya uğrayan 4 aylık hamile Tireli'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne yaptığı müracaat neticesinde polis ekipleri operasyon başlattı. Olayı araştırmak için özel ekip kuran polis yaptığı çalışmalar neticesinde 1 kişiyi gözaltına aldı.

Daha önce de saldırdı iddiası

Mehmet T.'nin gözaltına alınmasından sonra, oturduğu mahalle sakinleri onun hakkında açıklamalarda bulundu. Mahalle sakinleri, Mehmet T.'nin yaklaşık 6 ay önce yine aynı bölgede yürüyen bir kadına "Burada ne işin var. Çabuk evine git" diye bağırdığının konuşulduğunu, ancak bununla ilgili yasal işlem yapılıp yapılmadığını bilmediklerini söyledi.



Polisin yaptığı ilk araştırmalarına göre, Mehmet T.'nin psikolojik olarak bir sorununun bulunmadığı, herhangi bir tedavi de görmediği de belirlendi.

Saldırı, buruk sevinç yaşattı

Bu arada saldırıdan hemen sonra şoka giren Ebru Tireli'nin karnına aldığı darbelerden dolayı bebeğinin sağlık durumu da kontrol edildi. Doktorların yaptığı kontroller sırasında Tireli'nin karnındaki bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıktı. Doktorlar müjdeyi de kontrole geldiğinde Ebru ve Akın Tireli çiftine verdi.



İlçede tornacı olarak çalışan Akın Tireli, eşi Ebru'nun psikolojik olarak yaşananlardan çok etkilendiğini belirterek, şunları söyledi:



"Eşimin psikolojisi çok bozuldu. Buralardan bir hafta uzaklaşıp ortamdan kurtulması lazım. Bunu yapacağız. Çok büyük yükün altına girdi. Sadece kendi yaşadığı olay değil, olayın bu kadara büyüyeceğini düşünmedi. Sanık yakalandıktan sonra en ağır cezaya çarptırılması için takipçisi olacağız. İstediğim sanığın en ağır cezaya çarptırılması. Eşimin yaşadığı Türkiye'de son olsun ve sanık en ağır cezaya çarptırılsın. Neden yapmış onun bilinmesi lazım. Psikolojik sorunları mı var, uyuşturucu mu kullandı. Bunun bulunmasını istiyorum."



Eşinin kontrolleri sırasında bebeklerinin cinsiyetini de öğrendiklerini, bir kızlarının daha olacağını anlatan Akın Tireli, "Bunların yanında çok destek gördük. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aradı olayın ilk elden öğrenmek istediğini söyledi. Olayın takipçisi olacaklarını ifade etti. Ayrıca Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri kaymakamımız, belediye başkanımız da aradı ilgilendi. Umarım bu olayla ilgili destekler büyüsün ve bir daha bunlar yaşanmasın. Bizim canımız yandı geçti ama bir daha olmasın" dedi.



Bunun yanı sıra Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, aileyi evinde ziyaret etti.



