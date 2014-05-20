Parkta patlama: 5 çocuk yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ateşledikleri iddia edilen barut dolu kutuların patlaması sonucu 5 çocuk yaralandı.
İddiaya göre, Camicedit Mahallesi Filiz Sokağı'nda oynayan çocuklar, H.K'nın evinin bahçesinde buldukları barut dolu kutuları çocuk parkına getirdi.
Ateşe verdikleri kutulardaki barutun patlaması sonucu Gökdeniz Çapar (10), Ozan Atakoğlu (10), Yakup Emir Sarıışık (10), Efe Taşdemir (7) ve Utku Esen (7), yaralandı.
Yüzleri ve kollarında yanık oluşan çocuklar, ilçe hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çanakkale'ye sevk edildi.