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Yaşam

Parkta oynarken 'yorgun mermi' isabet eden çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa Viranşehir ilçesinde evlerinin yakınındaki parkta oynayan 16 yaşındaki Mehmet Kılınç'a nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti

arşiv

16 Şubat 2022 17:31

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde parkta oynarken ‘yorgun mermi’ isabet eden 16 yaşındaki Mehmet Kılınç ağır yaralandı.

Şanlıurfa Viranşehir'e bağlı Emiroğlu Mahallesi'ndeki evlerinin yakınındaki parkta oynayan 16 yaşındaki Mehmet Kılınç'a nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti.

Kılınç'ın yaralandığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekibin müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kılınç'ın ağır yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

şanlıurfayorgun mermi
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