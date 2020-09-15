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Yaşam

Parkta oynarken üzerine aydınlatma direği düşen çocuk yaşamını yitirdi

15 Eylül 2020 18:31

İstanbul Arnavutköy'de ikiz kardeşi ile birlikte parkta oyun oynayan çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 10 yaşındaki Görkem Küçük hayatını kaybetti.

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