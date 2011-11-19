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Yaşam

Parkta kardeşlere bıçaklı saldırı: 2 ölü

İstanbul Bayrampaşa'daki bir parkta bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş hayatını kaybetti.

19 Kasım 2011 02:00

T24 - İstanbul Bayrampaşa'daki bir parkta bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş hayatını kaybetti.
 

İstanbul Bayrampaşa'da bir parkta bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş öldü.


Bayrampaşa'da bulunan Terazidere Parkı'nda, Mikail Güler ile kardeşi Mustafa Güler, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradı. Mikail Güler, olay yerinde hayatını kaybetti.


Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mustafa Güler ise Bezmialem Vakıf Gureba Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Güler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Soruşturma başlatan polis, yaptığı incelemede olay yerinde iki bıçak buldu.


Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


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