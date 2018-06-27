Parkta iguana sürprizi

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, belediye tarafından yenilenen Tanju Okan Parkı\'ndaki çalışmalar sırasında, sahipli olduğu ve beslendiği bir evden kaçtığı sanılan, yaklaşık 1,5 metre boyunda bir iguana bulundu.

Karabağlar Belediyesi, Basın Sitesi’nde bulunan Tanju Okan Parkı\'nı tekrar düzenlenerek modern bir görünüme kavuşturdu. Toplam 3 bin 600 metrekarelik Tanju Okan Parkı’nın içinde 1600 metrekare yeşil alan yer aldı. Ayrıca içerisinde oturma ve dinlenme alanları, süs havuzu, çocuk oyun alanı, spor aletleri, Atatürk maskı, dikey bahçeler, podima taş desenli yollar, şelaleli havuz ve ünlü sanatçı Tanju Okan’ın ışıklandırmalı portresi bulunan park, tasarımı ve modern görünümüyle çevre sakinlerinin topluca vakit geçirdikleri bir yer oldu.

Bu arada Tanju Okan Parkı yenilenmesi sırasında, buradaki yeşillikler arasında işçiler tarafından, beslendiği bir evden kaçtığı düşünülen iguana bulundu. Yaklaşık 1,5 metre boyundaki iguana, İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Milli Park yetkililerine haber verilerek, teslim edildi. İguana, İzmir Doğal Yaşam Parkı içinde bulunan egzotik ve tropikal hayvanlar bölümüne yerleştirildi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN ÖZEL YAŞAM ALANI

Karabağlar Belediyesi, yenilediği parklarda sokak kedileri için de özel kedi evleri oluşturdu. Parklardaki kedi evlerinin bakımlarının, mahallelerde bulunan \'yerel hayvan koruma gönüllüleri\' tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.



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