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Politika

Parkta içki yasağına iptal

Ankara'da Göksu ve Mogan'da uygulanan içki yasağı mahkemeden döndü. Büyükşehir Belediyesi karara itiraz etti

06 Şubat 2009 02:00

Ankara'da Göksu ve Mogan'da uygulanan içki yasağı mahkemeden döndü. Belediye temyize gitti

Göksu ve Mogan girişine astığı tabelalarla içki yasağı uygulayan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne karşı açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, içki yasağının dayanağı olmadığına karar verdi. Belediye temyize gitti

Ankara 9. İdare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin parklarda ve piknik alanlarında uyguladığı içki yasağını iptal etti. Ankara Barosu adına avukat Kemal Vuraldoğan, Ankara’da bazı parklarda ve piknik alanlarında uygulanan içki yasağının kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu. Belediye de bu başvuruya ilişkin herhangi bir yanıt vermedi.

Bunun üzerine mahkemeye başvururak dava açan Vuraldoğan, belediyenin başvurusuna yanıt vermeyerek, talebini örtülü (zımnen) olarak reddettiği anlamına geldiğini belirtip, yasağın kaldırılmasını istedi. Büyükşehir Belediyesi ise mahkemeye verdiği savunmada, parklarda ve piknik alanlarında içki yasağı uygulanmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine avukat Vuraldoğan mahkemeye, Göksu Park girişinde girişinde asılı “Alkollü içki kullanmak kesinlikle yasaktır” levhası ile ve Mogan Parkı’nda “Parkta içki içmek kesinlikle yasaktır” yazılı tabelaların fotoğrafını verdi.

Mahkeme bunun üzerine fiili olarak uygulanan içki yasağının yasal bir dayanağı olmadığına işaret ederek yasağın iptaline karar verdi. Kararda, “Dosyada mevcut belge ve bilgilerden anlaşılacağı üzere davalı Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan park ve piknik alanlarında içki içilmemesine yönelik fiili bir uygulamanın olduğu ve bu yasaklamanın yasal dayanağının da bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi. Büyükşehir Belediyesi ise bu kararı temyiz ederek Danıştay’a götürdü. 

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