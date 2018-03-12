Parkta görüntüsünü çektiği 4 genç kızı yaraladı

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesindeki parkta oturan gençlerin görüntüsünü çeken bir kişi, tepki görünce gençelere saldırdı. Gençlerin bir kısmı kaçarken, Nürgül Ö. (17) ve onu kurtarmak isteyen 3 kız arkadaşı yaralandı. Nurgül Ö.\'nün köprücük kemiği kırılırken, vucudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu, arkadaşları ise hafif yaralandı.

Olay, Köseköy Mahallesi Dicle Caddesi\'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, bur grup genç park içerisinde çardakta sohbet ettiği sırada yanlarına gelen bir kişi cep telefonuyla görüntülerini çekmeye başladı. Görüntülendiklerini anlayan gençlerin tepki göstermesi üzerine kimliği belirsiz kişi ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine ismi belirlenemeyen kişi, gençlere saldırdı. Gençlerden bir kısmı kaçarken, Nurgül Ö.\'yü saçından yakalayan şüpheli, genç kıza vurmaya başladı. Arkadaşlarını kurtarmak için geri dönen H.N.G. (15), S.Ö. (15) ve A.D.Ç. (17) isimli genç kızların hafif şekilde yaralandığı kavgada, Nurgül Ö.\'nün köprücük kemiği kırıldı, vücudunun çeşitli yerlerinde de morluklar oluştu. Çığlıkları duyan mahalle sakinleri polisi ve 112\'yi arayarak yardım istedi. Genç kızlar ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak ailelerine haber verildi. Kızları darp eden şüpheli ise bir süre sonra olay yerine yakın bir yerde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

\'ÜSTÜMDEKİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI\'

Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Nurgül Ö., \"Biz yaklaşık 7-8 kişi Köseköy\'de bir parkta oturuyorduk. Erkekler, kızlar karışıktık. Normal bir şekilde oturuyorduk. Sigara içenler de vardı aramızda. Sonra bir tane adam geldi. Bizim görüntümüzü çekmeye başladı. Biz, \'Ne oluyor?\' deyince adam yanımıza gelip, \'Ben sizin ne yaptığınızı biliyorum. Hepinizi görüyorum\' dedi. Biz de, \'Ne yapıyormuşuz abi?\' dedik. \'Siz burada esrar içiyorsunuz. Ben sizi görüyorum. Videoya çekiyorum. Bir gün kan çıkacak\' dedi. Tabii erkekler \'Kan çıkacak\' falan deyince sinirlendi. Sonra adamla bir süre daha tartıştık. Sonra sinirlenip koşarak üzerimize geldi. Hepimiz kaçmaya başladık ama ben kaçamadım. Yakaladı beni. Saçımdan tuttu. Üstümdekini çıkartmaya çalıştı. Sonra arkadaşlarım müdahale etti. O sırada suratım kapalıydı hiçbir şey göremiyordum. Saçımdan tutup kazağımı çıkartmaya çalışıyordu. Tekme yediğimi hissettim bir kaç kere. Sonra köprücük kemiğime bir şey geldi. Küt etti. Birden canım acıdı. Sonra bir şey hissetmemeye başladım.Yere düştüm\" dedi.

\'KIZIMIZIN ARKASINDAYIZ\'

Kızının başına gelenleri öğrendikten sonra hastaneye koşan baba Mustafa Ö., \"Bugün öğle vakti kızım, arkadaşlarının Köseköy\'e geldiğini söyleyerek benden izin istedi. Geç kalmaması kaydıyla ben de gitmesine izin verdim. Akşam oldu. Akşamüstü \'Geç kalma\' demek için aradım. Telefonu açtı, \'Baba ben ambulanstayım. Hastaneye gidiyorum\' dedi. Ben afalladım. \'Kızım ne oldu?\' diye sorunca, \'Baba omzum kırıldı. Birisi geldi tekme tokat bize saldırdı\' dedi. Ben de annesine durumu anlattım. Sonra apar topar geldik. Biz kızımızın arkasındayız. Doktor, \'Ağır bir hasar var\' dedi. Omzunda kırık ve vücudunda darbeler varmış. Ağır bir durumu varmış\" şeklinde konuştu.

Genç kızın annesi Zehra Ö. ise, \"Biz çocuğumuzun arkasındayız. Bırakmayacağız. O adam da bunun cezasını çekmeli. Yavrumun tazminatını da isteyeceğim. Benim kızım daha çok genç, henüz 17 yaşında. Şimdi omzu kırık. İlerde bu durum benim çocuğuma zarar verecek. İleride sorun yaşayacak. Bu olay ya başkalarının başına gelirse, ya daha beter olursa? Onlar ne olacak? Yol yakınken bunların çaresine bakılsın.\"

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