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Yaşam

Parkta erkek çocuğuna tecavüze kalkışan güvenlik görevlisi tutuklandı

13 yaşındaki çocuğa tecavüze kalkışan güvenlik görevlisini linçten polis kurtardı

21 Eylül 2016 14:04

Mersin'de komuşsunun 13 yaşındaki çocuğuna bir parkta tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edilen güvenlik görevlisi tutuklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Atatürk Parkı’nda dün akşam saatlerinde vatandaşlar çalılıkların arasında erkek çocuğu A.D.’ye tecavüz etmeye çalışan A.K.’yı suçüstü yakaladı. Linç edilmek istenen A.K. pantolonunu çekip kaçmak isterken, ihbar üzenine olay yerine gelen polise teslim edildi.

İlk eşinden 16 yaşında bir kızı olan ve ikinci evliliğini yapan A.K., gözaltına alındı. Özel güvenlik elamanı olan A.K., ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Suçlamayı kabul etmeyen A.K. tutuklandı.

Öte yandan babasından boşanan annesine teslim edilen A.D.’nin ailevi durumu da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanlarınca incelemeye alındı. Uzmanlarca küçük çocuğun, devlet gözetimine alınıp alınmayacağı, psikolojik destek verilip verilmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

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