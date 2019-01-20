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Parkta erkek cesedi bulundu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesindeki çocuk parkında, erkek cesedi bulundu

20 Ocak 2019 13:38

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesindeki çocuk parkında, erkek cesedi bulundu.
Olay, bugün sabah saatlerinde Kılıçreis Mahallesi İhsan Alyanak Parkı\'nda meydana geldi. Parkta yürüyüş yapanlar hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan erkeğin öldüğü belirlendi. Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan kişinin cesedi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kişinin cesedinde ilk incelemede yara ya da darp izine rastlanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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