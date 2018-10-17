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Parkta başı kesilmiş kedi bulundu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da bir parkta vatandaşlar tarafından başı gövdesinden kesilmiş kedi bulundu

17 Ekim 2018 04:32

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da bir parkta vatandaşlar tarafından başı gövdesinden kesilmiş kedi bulundu. Sosyal medyada tepkiye yol açan görüntülerde, kediye işkence yapanların yakalanması istendi.
Olay, Haliliye’ye bağlı Köylükent Mahallesi\'nde bulunan İbni Sina Parkı\'nda meydana geldi. İddiaya göre parka gezmeye giden vatandaşlar, çimlerin üzerinde kim tarafından kesildiği öğrenilmeyen bir kediyi, başı gövdesinden kesilmiş halde buldu. Kedinin fotoğrafını çeken mahalle sakinleri, vahşeti sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan kedinin görüntüsü kısa sürede tepkiye yol açtı. Konu ile ilgili yapılan paylaşımlarda kediye yönelik gerçekleştirilen işkencenin faillerinin bulunması istendi. 

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